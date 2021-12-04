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«Интер» разгромил на выезде «Рому»

вчера, 22:04
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Миланский «Интер» обыграл на выезде «Рому» в поединке 16-го тура Серии А со счетом 0:3.

На 15-й минуте полузащитник миланцев Хакан Чалханоглу открыл счет в матче. На 24-й минуте Эдин Джеко увеличил преимущество «Интера». Окончательную точку в матче поставил защитник Дензел Думфрис на 39-й минуте.

«Интер» занимает вторую строчку в таблице Серии А с 37 очками. «Рома» (31 очко) идет на 5-м месте.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:42
Даже Элдорка не спасает жазину. Интересно, кто осмелится после Ромы подписать себе этого "тренерского гения"?
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 10:18
просто шикарно отыграл Интер весь матч
давно я не видел такой доминации на олимпико
спасибо Инзаги!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:54
Интер красавчики, потеряли Конте и Лукаку, проблемы с деньгами, но продолжают играть как будто ничего не было.
протон
протон
вчера в 23:03
Маур сделал свое дело, маур может уходить
Вратарь Ромы пропустил самый позорный гол в дворовом футболе, между ног !!!
протон
протон
вчера в 23:02
Сила, мощь...угловой! Ещё три могли закатывать во втором!
...но и Рома правда не на ходу...
этот год вообще топовый почти во всех чемпионатах жесткая борьба наверху, что апл, что серия а, что ла лига, даже у немцев вроде интрига еще есть
Будет символично если поражения от Интера Моуринью уволят
Жозе не тот уровень уже нету тактика у Ромы либо атакующий или наоборот автобус
Rex04
Rex04
вчера в 22:58
Я давно сказал Моуринью не тренер…скорее мошенник…
ballak144
ballak144 ответ Grouch (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:47
кстати/, а ты кто? первый раз тебя вижу)
ballak144
ballak144 ответ Grouch (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:46
на ваших ветках писать стали меньше? так вы интереснее не стали)
ballak144
ballak144 ответ Grouch (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:44
это как ты вычислил?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:30
Моуриньо, ты, как и прежде, считаешь себя лучшим? Ха-ха-ха...
juvenale
juvenale
вчера в 22:25
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 22:19
    «Интер» разгромил на выезде «Рому»
    "Интер» в гостях разгромил «Рому"
    На соккере кто-то сильно рады победе Интера))
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 22:16
    Есть же какой-то рекорд побед прИнтера над Ромой ,что-то около 10-15 лет.
    протон
    протон
    вчера в 22:08
    В этом сезоне Скудетто снова разыграют между собой миланские клубы. Приятного просмотра.
    протон
    протон
    вчера в 22:07
    Ну супер! Не думал что счёт будет таким если честно, но, игру не видел, жаль.. молодцы! FORZA INTER!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:07
    Всякое бывает...
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