«Интер» разгромил на выезде «Рому»

Миланский «Интер» обыграл на выезде «Рому» в поединке 16-го тура Серии А со счетом 0:3.
На 15-й минуте полузащитник миланцев Хакан Чалханоглу открыл счет в матче. На 24-й минуте Эдин Джеко увеличил преимущество «Интера». Окончательную точку в матче поставил защитник Дензел Думфрис на 39-й минуте.
«Интер» занимает вторую строчку в таблице Серии А с 37 очками. «Рома» (31 очко) идет на 5-м месте.
давно я не видел такой доминации на олимпико
спасибо Инзаги!
давно я не видел такой доминации на олимпико
спасибо Инзаги!
Вратарь Ромы пропустил самый позорный гол в дворовом футболе, между ног !!!
Вратарь Ромы пропустил самый позорный гол в дворовом футболе, между ног !!!
...но и Рома правда не на ходу...
этот год вообще топовый почти во всех чемпионатах жесткая борьба наверху, что апл, что серия а, что ла лига, даже у немцев вроде интрига еще есть
Будет символично если поражения от Интера Моуринью уволят
Жозе не тот уровень уже нету тактика у Ромы либо атакующий или наоборот автобус
...но и Рома правда не на ходу...
этот год вообще топовый почти во всех чемпионатах жесткая борьба наверху, что апл, что серия а, что ла лига, даже у немцев вроде интрига еще есть
Будет символично если поражения от Интера Моуринью уволят
Жозе не тот уровень уже нету тактика у Ромы либо атакующий или наоборот автобус
"Интер» в гостях разгромил «Рому"
На соккере кто-то сильно рады победе Интера))
"Интер» в гостях разгромил «Рому"
На соккере кто-то сильно рады победе Интера))