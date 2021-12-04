«Интер» разгромил на выезде «Рому»

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вчера, 22:04

Миланский «Интер» обыграл на выезде «Рому» в поединке 16-го тура Серии А со счетом 0:3.

На 15-й минуте полузащитник миланцев Хакан Чалханоглу открыл счет в матче. На 24-й минуте Эдин Джеко увеличил преимущество «Интера». Окончательную точку в матче поставил защитник Дензел Думфрис на 39-й минуте.

«Интер» занимает вторую строчку в таблице Серии А с 37 очками. «Рома» (31 очко) идет на 5-м месте.