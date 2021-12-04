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«Спартак» вдесятером вырвал победу у «Ахмата» в концовке матча

вчера, 18:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес с передачи Александра Соболева. На 32-й минуте матча Александр Соболев получил прямую красную карточку за фол против Игоря Коновалова, оставив «красно-белых» вдесятером. В дополнительное к первому тайму время счёт сравнял Даниил Уткин. В концовке второй половины игры победу для «Спартака» принёс точный удар Квинси Промеса. Голландец установил окончательный счёт в матче — 2:1.

«Спартак» занимает 9-е место (23 очка), «Ахмат» идёт на 7-м месте (24 очка).

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:46
Спартаку подарили настроение перед матчем с Легией. Дерзайте. Хоть вы и не заслуживали этого.
протон
протон
вчера в 23:07
Большие молодцы болелы,- фанаты команд,которые поддержали акцию..Фаны-это сила!
Как же вы со скрипом всё вытягиваете!но всё равно молодцы!
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:19
Вот такой ответ, я от вас и ждал-изначально!..Футбол для этих ребят-профессия ,...и лишать куска хлеба (неосторожными действиями) ...карточка же в этом случаи -как штраф за превышение скорости))))...для кого то подействует отрезвляюще, кого то озлобит....ну тут уж , что уж, что уж, тут уж))))
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 22:03
Я, естественно, сочувствую потерпевшеиу, но это футбол и вероятность травм высока о чём свидетельствуют скамейки травмированных практически в каждом клубе.
nri57
nri57
вчера в 21:59
кб- .....(одни маты)...и не более.
nri57
nri57
вчера в 21:56
    sv_1969
    sv_1969 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Уважаемая я не топлю за КБ ни разу!Так что Ваш пассаж не в тему! Удачи)))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 21:54, ред.
      sv_1969
      sv_1969 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      вчера в 21:48
      Нууу и про Урал так можно сказать! Везде нужны доказательства! А сказать то можно много)
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 21:43
      Да что тут не понятного. Ахмат слил матч как обычно...он всегда так играет, когда надо Спартаку...а Ростов ок....сыграл от души и заслужил свою ничью!!!
      sv_1969
      sv_1969 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 21:37
      Мозес хоть и не понадобился Челси хотя по началу два или три сезона отыграл неплохо! Класс то никуда не делся) Причем он закрывал там всю правую бровку и это хорошо у него получалось! Хотя имея на подстраховке такого игрока как Аспиликуэтта можно смело идти вперед!
      альсато
      альсато ответ протон (раскрыть)
      вчера в 21:34
      В ИНЫХ КЛУБАХ-ИГРОКИ ИГРАЮТ-ПО КОНТРАКТУ...а в Спартаке за тренера?))))
      протон
      протон
      вчера в 21:30
      Предлагаю Спартаку всегда выходить на поле в меньшинстве, сразу мотивация появляется) И выражаю огромную благодарность болельщикам Спартака, что поддержали акцию и не бросили в беде!!! Давай Спартак, обыгрывай Легию и заканчивай красиво на этот год !
      И отныне в футболе запрещено бить ногой по мячу, а то вдруг соперник неудачно свою ногу навстречу подставит.
      Мозес красавец, как по мне, лучший сейчас в Спартаке
      Витория должен работать в Спартаке дальше, игроки хотят играть за него и он сам очень крутой и приятный человек, респект ему,
      sv_1969
      sv_1969 ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 21:22
      Ну а как иначе)))
      sv_1969
      sv_1969 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      вчера в 21:21
      Не понял но лайк за Ростов! Хороший и справедливый ответ)))
      альсато
      альсато ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 21:14
      Я ПРЕДЛАГАЮ: (ДЛЯ НАЧАЛА) ПРОВЕРИТЬ ВАС у "ОФТАЛЬМОЛОГА"!)))).....в нашем же случаи ..побывать в "ШКУРЕ" того парня из АХМАТА, которому Александр, чуть не оторвал ногу!
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 21:13
      Всех КБ − с трудной победой на характере!
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 21:07, ред.
      Да, Ростов вчера молодец, дал бой.....Ахмат не мог Спартаку...простим его...мы же все всё понимаем...А Ростов молодец...
      ЧиП
      ЧиП
      вчера в 20:55
      Матч не видел. Обстоятельства🤷‍♂️
      Читал, смотрел повторы. Горжусь, молодцы.💪
      Всех с победой. 🏅
      Сп62
      Сп62 ответ альсато (раскрыть)
      вчера в 20:52
      Я ехал на зелёный, а ты на красный. Ты предлагаешь мне извиниться?
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      вчера в 20:44
      С победой лучший клуб страны!
      112910415
      112910415
      вчера в 20:43
      характер есть, оказывается !
      протон
      протон
      вчера в 20:28
      ромес спасибо тебе. Сегодня было больше внимание к судейство чем к самой игре. Соболев был удален по правилам, но 6 минут добавил это не по делу. Во втором тайме Спартак прибавил даже не смотря играя в меньшестве, Спартак давил соперника, но Ахмат стал грубо фолить, а рефери решил что в рамки правил.
      Мое мнение, судейство плохое. Добавить 6 минут это перебор, кстати Спартак пропустил в меньшестве на 47 минуте. Второй эпизод; на 49 минуте Архипов в подкате срубил Хендрикса, но арбитр удалять на стал, хотя он шел прямой ногой но слегка задел.
      протон
      протон
      вчера в 20:22
      Судейский беспредел повержен! Спасибо, КОМАНДА!
      У Спартака яйца есть! Вперед Спартак!
      Ай да Промес! Отличный ответ на беспредел судьи!
      альсато
      альсато ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 20:22
      Я ПЕРВЫЙ БЫЛ НА МЯЧЕ!.А ТО, ЧТО ОТОРВАЛ НОГУ СОПЕРНИКА ВМЕСТЕ С МЯЧОМ-ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМА!))))
      протон
      протон
      вчера в 20:21
      Молодцы, вытащили игру 10 на 12. Бакаев и Зобнин отлично вышли на замену.
      stachel
      stachel ответ Константин Белых (раскрыть)
      вчера в 20:07
      Кто спорит?! Мне рубка на поле тоже по душе. Но чиновникам ФИФА видимо нет.
      Константин Белых
      Константин Белых ответ stachel (раскрыть)
      вчера в 20:03
      С этим согласен но мне как болельщику приятней видеть злобу и агрессию в напах (Эмнеике Адриано Соболь) даже с угрозой удалений чем наблюдать за аморфной и вялой кучей мастерства (имен называть не буду) коих у нас в чемпе полно.
      stachel
      stachel ответ ZedZipper (раскрыть)
      вчера в 20:00
      Никуда! Но новым трактовкам за это дают красную. В ЕК и на евро дают регулярно.
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      вчера в 19:59, ред.
      Самый главный вывод из сегодняшнего матча это то,что у команды есть характер!Особенно он проявляется в те моменты, когда судьи поступают непростительно сурово в отношении команды,будь то низкий уровень или превзятость...какая разница. От ,,мешка,,такой лажи не ожидал. Многие высказывания в адрес команды и отдельных игроков беру назад и приношу свои извинения. Сегодня даже,,пенсионеры,,(Мозес и Промес) были хороши!
      Удачи и успешного завершения сезона! А очки по весне будем считать.
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