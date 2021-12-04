«Спартак» вдесятером вырвал победу у «Ахмата» в концовке матча

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вчера, 18:59

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес с передачи Александра Соболева. На 32-й минуте матча Александр Соболев получил прямую красную карточку за фол против Игоря Коновалова, оставив «красно-белых» вдесятером. В дополнительное к первому тайму время счёт сравнял Даниил Уткин. В концовке второй половины игры победу для «Спартака» принёс точный удар Квинси Промеса. Голландец установил окончательный счёт в матче — 2:1.

«Спартак» занимает 9-е место (23 очка), «Ахмат» идёт на 7-м месте (24 очка).