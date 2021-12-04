«Барселона» дома уступила «Бетису» и потерпела первое поражение при Хави

«Барселона» проиграла «Бетису» со счётом 0:1 в матче 16-го тура Ла Лиги.
Единственным голом в матче отметился полузащитник «Бетиса» Хуанми. Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение при Хави. До этого каталонский клуб одержал две победы и один раз сыграл вничью под руководством нового тренера.
На данный момент «Барселона» занимает промежуточное 7-е место (23 очка), «Бетис» идёт на 5-м месте (27 очков).
Бетта умело отстоял свои ворота положил банку в самый для них момент. Уже понятно что Хави никакой не мессия, а просто тренер который набирается опыта. Жалкое подобие игры Барсы превращается в бесперспективный проект.
Бетта умело отстоял свои ворота положил банку в самый для них момент. Уже понятно что Хави никакой не мессия, а просто тренер который набирается опыта. Жалкое подобие игры Барсы превращается в бесперспективный проект.
Бетис же очень грамотно воспользовался своей контратакой и в конце грамотно сушили игру. Могли сразу же сравнять, но Абде из убойной позиции не попал в пустой угол.. после этого у игроков Барселоны просто опустились руки и ничего они толком не создали.
Бартра у Бетиса превратился просто в Мальдини) все снимал, прерывал. Очень надёжно сыграл воспитанник Барселоны.
У Хави теперь есть первое поражение у руля Барсы) ну и очень много работы. Я желаю ему удачи и успехов. Все мы понимали, что он не волшебник и взмахом палочки ситуацию в команде не исправит. Нужно набраться терпения болельщикам, обидно конечно, но ничего не поделаешь сейчас) таковы реалии на сегодняшний день.
Бетис же очень грамотно воспользовался своей контратакой и в конце грамотно сушили игру. Могли сразу же сравнять, но Абде из убойной позиции не попал в пустой угол.. после этого у игроков Барселоны просто опустились руки и ничего они толком не создали.
Бартра у Бетиса превратился просто в Мальдини) все снимал, прерывал. Очень надёжно сыграл воспитанник Барселоны.
У Хави теперь есть первое поражение у руля Барсы) ну и очень много работы. Я желаю ему удачи и успехов. Все мы понимали, что он не волшебник и взмахом палочки ситуацию в команде не исправит. Нужно набраться терпения болельщикам, обидно конечно, но ничего не поделаешь сейчас) таковы реалии на сегодняшний день.