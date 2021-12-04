«Барселона» дома уступила «Бетису» и потерпела первое поражение при Хави

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вчера, 20:11

«Барселона» проиграла «Бетису» со счётом 0:1 в матче 16-го тура Ла Лиги.

Единственным голом в матче отметился полузащитник «Бетиса» Хуанми. Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение при Хави. До этого каталонский клуб одержал две победы и один раз сыграл вничью под руководством нового тренера.

На данный момент «Барселона» занимает промежуточное 7-е место (23 очка), «Бетис» идёт на 5-м месте (27 очков).