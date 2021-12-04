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«Барселона» дома уступила «Бетису» и потерпела первое поражение при Хави

вчера, 20:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Барселона» проиграла «Бетису» со счётом 0:1 в матче 16-го тура Ла Лиги.

Единственным голом в матче отметился полузащитник «Бетиса» Хуанми. Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение при Хави. До этого каталонский клуб одержал две победы и один раз сыграл вничью под руководством нового тренера.

На данный момент «Барселона» занимает промежуточное 7-е место (23 очка), «Бетис» идёт на 5-м месте (27 очков).

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:54
Да пусть катится ,от него толку все равно не так много .
sash71
sash71 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:42
Ему в Париже холодно.
амурец
амурец
сегодня в 00:04, ред.
а гнали на Бартомеу и что? Где была Барселона при нем и где при Ляпорте? Хоть и очень приятно наблюдать как имеют Барселону, но более приятно наблюдатьикак имеют сильную Барселону, а на вот сейчас которую
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все
вчера в 23:18
Вы ещё будете вспоминать Кумана горькими слезами, за то что некрасиво поступили с ним
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 23:17
Хуанми же и за Малагу Барсе забил единственный
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:13
Бывает и такое. Сложно будет Хави в первом сезоне. Могут и не попасть в зону ЛЧ
протон
протон
вчера в 23:05
Хави несможет поднять Барселону . А месси никогда не вернется назад в Барсу. Вот так вот .
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:51
Бармалей из Барсы сделал супер-клуб,а вот Лапорта - отстойник. Не благодарные вы каталонцы.При прежнем злодеи,всегда боролись за чемпионство,а теперь вас им шериф прихлопнет,благодаря лапорте.Это случайно не его банер висел возле реаловского офиса?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:47
Хави : мы достойно проиграли команде,которая выше нас в таблице. Но мы обязательнео возьмём реванш над киевским Динамо.
sash71
sash71
вчера в 22:43
Реал Переса, прямой конкурент в Ла Лиге Барселоны, собирается потратить на очередной громкий трансфер порядка 170 млн. $. О чем это говорит? Это говорит, что Реал оправился от финансового кризиса и переходит в атаку, когда Барселона занимается хрен знает чем. Покупают какой то отстой, воспитанники оказались полностью провальными «дарованиями». В ЛЕ с такой игрой шансов ноль.
trudogolik
trudogolik
вчера в 22:10
Все как обычно, более классная на сегодняшний день команда обыграла середняка.
дурман
дурман ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:59
Ну да, Ла Лига сильно сдаёт позиции, и Реал хромает, и с Атлетико творится что то не ладное
Beka_byaka
Beka_byaka ответ дурман (раскрыть)
вчера в 21:37
Это может отрицательно сказаться не только на Барселоне, а для всей ла лиги. АПЛ раскручивают, Италия просыпается, Франция подтягивается. А вот Ла лига, очень сильно начала хромать.
протон
протон
вчера в 21:36
просто испанский стыд игра барсы🤦‍♂
Эх, 1-е поражение Барселона под руководством Хави. Грустно.
Что-то барсуки рано обрадовались назначению Хави. Вам даже папа Карло не поможет!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:35
Непочатый край работы у Хави. Многое будет зависеть от поддержки президента клуба, ведь критики будет вагон и маленькая тележка.
дурман
дурман
вчера в 21:34
Барса находится в затяжном пике. Жаль Хави, очень трудно будет ему
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:30
видать эти кабаны не хотят в евролигу, так дело не в тренере а в игроках, надо избавицца от таких отбросов, как ленгле, нико, гави, езалзули и дембеле и приобрести серьезных парней
FERIS
FERIS
вчера в 21:10
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 21:00
    Барсе навесы нужно убирать.
    Из под пресинга в пас выходят уже уверенней. В центре тоже наклевываться начинает. Только в атаке вязнут.
    Но для этого нужен нап таранный.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:57
    потерпеть придётся, чудес не бывает
    sv_1969
    sv_1969 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Но может это и к лучшему
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:46
    Дно ближе, чем кажется
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Разруха в головах у людей.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 20:44
    С такой игрой "Барса" Суперлиге не подойдёт. Надо подсказать Пересу
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 20:43
    Игроки вообще ни о чем по игре. Надеюсь это их последний сезон!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 20:40
    Было бы счастьем что то выручить с них..
    Но вряд ли их кто то захочет с такой игрой)
    А зп у обоих нехило так обходится клубу.
    Ньюкасл вроде собирается зимой конкретно потратиться, может ещё удастся его выгодно продать арабам))
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 20:40
    Так всегда будет, если не начнут спрашивать с тех кто довёл клуб до такого состояния. Получается всегда врал цифрами, что всё хорошо, даже игроки не подозревали в каком состоянии на самом деле клуба. До последнего тянули контракты использовав все финансовые запасы. А теперь говорят, что и стадион давно требовал реконструкции.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:40
    Это начало конца Хави.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:36
    Хави не сладко придётся после разрухи от гнома.
    протон
    протон
    вчера в 20:35
    От Хави до следующего сезона бесполезно чего-то ждать. Надеюсь, болельщики его не сожрут у тому времени
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