«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином»

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вчера, 18:25

«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» со счётом 2:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 2-й минуте встречи защитник «Рубина» Георгий Зотов в своей штрафной сфолил против Тимура Сулейманова. В ворота казанского клуба был назначен пенальти, который реализовал Николай Калинский. На 28-й минуте «Рубин» сравнял счёт благодаря голу Андерса Дрейера. Однако под конец первой половины встречи Николай Калинский оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

На данный момент «Рубин» занимает 10-е место (22 очка), «Нижний Новгород» расположился на 13-м месте (18 очков).