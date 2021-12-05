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«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином»

вчера, 18:25
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» со счётом 2:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 2-й минуте встречи защитник «Рубина» Георгий Зотов в своей штрафной сфолил против Тимура Сулейманова. В ворота казанского клуба был назначен пенальти, который реализовал Николай Калинский. На 28-й минуте «Рубин» сравнял счёт благодаря голу Андерса Дрейера. Однако под конец первой половины встречи Николай Калинский оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

На данный момент «Рубин» занимает 10-е место (22 очка), «Нижний Новгород» расположился на 13-м месте (18 очков).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:46
Зотов в очередной раз круто сыграл за чужую команду , держит марку , лучший !!!
Два раза за сезон обыграть Рубин, молодцы НН!
И это тот Рубин который собирался в Лиге конференций играть) Минимум что светит Рубину это середина таблицы.
Нижнему желаю остаться в РПЛ! Очень симпатичная команда и тренер Кержаков!
протон
протон
вчера в 22:45
Хороший матч, игрокам НН, получившим по лицу - здоровья.
НН-вы сегодня бились на поле, показывайте всегда такой футбол!!!С Победой Нижний Новгород!!!!
Но каков Абильдгор кот леопольд. И Хвана оттащил, и на помощь к сопернику прибежал. Красава!
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:57
Слуцкий неплохой тренер
И его команды часто показывали отличный футбол и добивались результатов
Зря ты на него гонешь
Чист
Чист ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:32
что не ясного продать От Лёни не игра требуется найти игроков для продажи а место в середине всех устраивает -главноё купля продажа и ни кто его увольнять не будет
rey_luka
rey_luka
вчера в 21:22
Рубиновые черти.
kust07
kust07
вчера в 20:40
Рубин расслабился
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:33
Кресло под Слуцким уже не просто шатается а трещит по швам.
war4ar
war4ar
вчера в 20:11
Похоже гений тренерского цеха из России уже натренеровал на отставку
112910415
112910415
вчера в 20:09
и это опять неожиданность
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:20
Ураааа!!!!! С Победой!!!!
Саша Кержаков круче Лёни!!!!))))
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 18:58
НН с победой, она им была нужнее
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:53
Волга рулит!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:38
Вот и поняли все кто такой Слуцкий. Много лет за счет братьев Березуцких и Акинфеева и основы сборной возомнил о себе что он топ тренер. Провалился со сборной. Обгадился в Англии. Лоханулся в Голландии. Теперь Рубин.. И подскажите кто нибудь-что такого в великом Кварацхелии которого они пиарили и за которым якобы очередь из Боруссий и прочих грандов?. Леня походу на выход-качание туловищем здесь не проходят.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 18:38
Нижний оказался сверху. Зачёт
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:34
Нижегородцы отлично стартовали став настоящей грозой авторитетов. Однако в октябре что-то сломалось в команде Кержакова. Сказалась короткая скамейка, усталость коллектива и то что соперники уже изучили нижегородцев. Эта победа очень важна для НН. Она позволит уйти на перерыв не утонув в зоне вылета. Зимой ТШ вновь сможет подготовить команду к весенней части турнира, и позволит команде бороться за право остаться в РПЛ. Хотя, справедливости ради, команда занимает в лиге не своё место.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:32
Слуцкого пора на свалку истории !
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:26
Мои поздравления Кержакову и НН с Победой !!!
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