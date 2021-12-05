«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в чемпионате Испании

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:0 в матче 16-го тура Ла Лиги.
На 17-й минуте встречи травму получил Карим Бензема. Ему пришлось покинуть поле, а вместо него в игру вступил Лука Йович. В начале второго тайма счёт в матче открыл Винисиус Жуниор с передачи Йовича, а на 57-й минуте встречи уже сам Йович отметился забитым голом, установив окончательный счёт в игре — 2:0.
«Реал» занимает 1-е место в турнирной талице Ла Лиги (39 очков), «Реал Сосьедад» идёт на 5-м месте (29 очков).
Конкуренция отсутствует и даже ради приличия никто не ввязывается в борьбу...
Конкуренция отсутствует и даже ради приличия никто не ввязывается в борьбу...
Навряд ли уже вообще кто то способен догнать и перегнать мадридцев в чемпионате. Реал сейчас выше всех конкурентов на голову, а может и на две. Анчелотти очень удачно вписался в команду и видно, что и игроки его понимают с полу слова. Следующая игра с Атлетико думаю будет без неожиданностей и Реал их одолеет. Если мадридцы возьмут ЛЧ это будет триумф Карло Анчелотти.
Навряд ли уже вообще кто то способен догнать и перегнать мадридцев в чемпионате. Реал сейчас выше всех конкурентов на голову, а может и на две. Анчелотти очень удачно вписался в команду и видно, что и игроки его понимают с полу слова. Следующая игра с Атлетико думаю будет без неожиданностей и Реал их одолеет. Если мадридцы возьмут ЛЧ это будет триумф Карло Анчелотти.
На сто процентов не уверен в победе в ЛаЛиге но то что Реал главный претенент на чемпионство в Испании это точно!
На сто процентов не уверен в победе в ЛаЛиге но то что Реал главный претенент на чемпионство в Испании это точно!