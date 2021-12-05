«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в чемпионате Испании

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сегодня, 00:53

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:0 в матче 16-го тура Ла Лиги.

На 17-й минуте встречи травму получил Карим Бензема. Ему пришлось покинуть поле, а вместо него в игру вступил Лука Йович. В начале второго тайма счёт в матче открыл Винисиус Жуниор с передачи Йовича, а на 57-й минуте встречи уже сам Йович отметился забитым голом, установив окончательный счёт в игре — 2:0.

«Реал» занимает 1-е место в турнирной талице Ла Лиги (39 очков), «Реал Сосьедад» идёт на 5-м месте (29 очков).