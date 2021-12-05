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«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в чемпионате Испании

сегодня, 00:53
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:0 в матче 16-го тура Ла Лиги.

На 17-й минуте встречи травму получил Карим Бензема. Ему пришлось покинуть поле, а вместо него в игру вступил Лука Йович. В начале второго тайма счёт в матче открыл Винисиус Жуниор с передачи Йовича, а на 57-й минуте встречи уже сам Йович отметился забитым голом, установив окончательный счёт в игре — 2:0.

«Реал» занимает 1-е место в турнирной талице Ла Лиги (39 очков), «Реал Сосьедад» идёт на 5-м месте (29 очков).

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 15:46
Да это всегда так было
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:03
Победа на классе! Винисиус в очередной доказал, что на сегодняшний день он лидер атак мадридского Реала. Всех преданных мадридистов с заслуженной победой!
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 10:19
...это мы ещё без Мбаппе играем, ух...........!!!
sash71
sash71 ответ Леха Малышев (раскрыть)
сегодня в 10:19
Хмм....и когда такое было? Разве что при Мауре.
Леха Малышев
Леха Малышев ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 10:10
Зная Реал, и как он может сам себе создать проблемы на ровном месте, я бы не был так уверен в чемпионстве.😀
FERIS
FERIS
сегодня в 09:45
Реал с уверенной победой!
Wolk15Sven
Wolk15Sven
сегодня в 09:40
Ооооо! Так ещё и Йович при Анчелотти заиграет! Ваще огонь.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:22
сливки легко побеждают, а наши уй знает что делают на поле
ABir
ABir
сегодня в 09:14
Заслуженная победа сливочных
particular
particular
сегодня в 09:05
Реал неуклонно набирает очки и неотвратимо движется к титулу...
Конкуренция отсутствует и даже ради приличия никто не ввязывается в борьбу...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:53
Реал с очередной победой!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:39
Реал наконец заиграл без Рональду.
Mangur
Mangur
сегодня в 06:30
Пока Барса строит команду Реал может выигрывать
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:43
Интрига в Ла Лиге окончательно умерла. Реал обыграл конкурентов и оторвался от ближайшего преследователя уже на 8 очков, от Атлетико на 10, а от Барсы вообще на 16. Ясно что никто уже их не догонит. Борьба остается только за Лигу чемпионов, но и туда Барсе будет непросто пробиться. Отставание приличное а каталонцы продолжают регулярно терять очки.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:56
Вот это клуб с большой буквы,не то что ПСЖ.
Брулин
Брулин
сегодня в 01:25
Топ трансферы Реала за копейки. Кроос, Модрич, Винисиус, Милитао, Каземиро, Менди...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:20, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола- Реал Мадрид!!! Скорейшего выздоровления Кариму Бензема!!! Этой победой, Реал Мадрид укрепляет своё лидерство. Атлетико, Реал Сосьедад, Барселона и т.д. проиграли. Теперь, ждём игры Севильи. Рад, что Лука Йович проявил себя. Но ещё хотелось бы увидеть и Мариано Диаса, хотя бы на минут 20. Что творит Винисиус на поле с соперниками. В оооочень крутого игрока превращается этот молодой бразилец. Хорошо, что Реал Мадрид купил его и Родриго. Каземиро нужен отдых. Надо предоставить ему отдых на один матч. Эдер Милитао хорошо сыграл, в такие опасные моменты блокировал удары соперника. Надеюсь, что Реал Мадрид выиграет Ла Лигу, Лигу Чемпионов УЕФА, Суперкубок Испании, Супер кубок УЕФА, второсортный Кубок Испании, КЧМ (т.е. всевозможные трофеи 🏆 Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
allemz
allemz
сегодня в 01:06
Реал удачно перестроился, да и так получилось, что Анчи идеально подошел нынешнему Реалу. Стабильность имеется, что самое главное
sash71
sash71
сегодня в 01:04
Поздравляю Реал с чемпионством в Ла Лиге !
Навряд ли уже вообще кто то способен догнать и перегнать мадридцев в чемпионате. Реал сейчас выше всех конкурентов на голову, а может и на две. Анчелотти очень удачно вписался в команду и видно, что и игроки его понимают с полу слова. Следующая игра с Атлетико думаю будет без неожиданностей и Реал их одолеет. Если мадридцы возьмут ЛЧ это будет триумф Карло Анчелотти.
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 01:03
Кубок можно сейчас Реалу отдать)
NOVA
NOVA
сегодня в 01:03
все по делу!!! Лучший клуб на первом месте. да и победа заслуженная!!! так держать и не сбавлять обороты!!!
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Реал с победой, но травма Бензема это потеря, надежды теперь на Винса
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
Реал с Победой !!! ✌👍🙋‍♂️✊
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:59, ред.
Браво Анчелотти-он создал классную команду
На сто процентов не уверен в победе в ЛаЛиге но то что Реал главный претенент на чемпионство в Испании это точно!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:58
Очень важная, и на удивление очень спокойная победа Реала. Просто обыграли на классе. Бензема скорейшего выздоровления. Ну, а Йович сегодня выстрелил как в той поговорке раз в году. Реал и всех болельщиков с победой!
протон
протон
сегодня в 00:56
Думаю, Реал оформит досрочное чемпионство к 32-33 туру. Конкурентов нет. Барса же вряд ли попадет в ЛЧ на следующий год
Сантус
Сантус
сегодня в 00:56
Хороший второй тайм у сливочных.Мелитао тащил всё.Вини и Йович порадовали.С победой Мадрид!
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