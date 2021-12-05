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«Фиорентина» обыграла «Болонью». Влахович забил, Кокорин вновь в запасе

вчера, 16:27
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Болонья» дома уступила «Фиорентине» в матче 16-го тура Серии А (2:3).

Первыми забили гости. На 33-й минуте отличился полузащитник Юсуф Малех. «Болонья» сравняла счёт на 42-й минуте благодаря усилиям нападающего Мусы Барроу. На перерыв команды ушли при равном счёте.

Во втором тайме гости вновь вышли вперёд, отличился защитник команды Кристиано Бираги. На этом «Фиорентина» не остановилась, и Душан Влахович на 67-й минуте реализовал одиннадцатиметровый, записав на свой счёт 13-й гол в чемпионате.

«Болонья» сумела сократить разрыв в счёте благодаря голу Арона Хики на 83-й минуте матча, но больше голов зрители не увидели.

«Фиорентина», набрав победные 3 очка, поднялась на 5-е место в таблице (27 очков). «Болонья» осталась на 8-й строчке (24 очка). Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных, тренер не выпустил игрока на поле в этой встрече.

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Все комментарии
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
сегодня в 08:42
Можно книгу о нем писать 30 лет в запасе
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:32
Влахович хорош. Забивает почти в каждом матче и тащит фиалок в еврокубки.
minai
minai
вчера в 18:32
Заголовок некорректен. Надо писать: Фиорентина Александра Кокорина ...
112910415
112910415
вчера в 18:23
странно, что без Кокорина победили
berda2003
berda2003
вчера в 17:57
в запасе - не в лазарете... тайное оружие.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 17:57
Мало кто знает, но секрет успеха Влаховича - это Кокорин за спиной. Здоровая конкуренция способна творить чудеса.
санек002
санек002
вчера в 17:55
кокорин в запасе -это все в порядке вещей!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:47
Фиорентина Кокорина поднялась на 5-е место в Серии А.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:40
Кому нужны новости о Кокорине?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:35
Влахович в норме!!!
протон
протон
вчера в 17:31
Даже просто само присутствие Кокорина на скамейке запасных помогает Фиорентине побеждать соперников. Главное без травм.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Кокорин - это оберег для Фиорентины !!!)
DVL
DVL
вчера в 17:27, ред.
Фиалки рвутся в зону еврокубком благодаря моральной поддержке Кокорина со скамейки запасных.
drug01
drug01
вчера в 17:21
Когда будет играть Кокорин????
feris1
feris1
вчера в 17:02
Алексашка мысленно помогал команде добыть волевую победу!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:01
Причем этот баланс нельзя нарушить без последствий)...
particular
particular
вчера в 16:59
Фиалкам грех жаловаться, - у них всё стабильно, - одни забивают, другой сидит :)
Брулин
Брулин
вчера в 16:45
Скоро юбилейный матч. Жду тест на Соккере "назовите все команды, против которых Кокорин сидел на скамейке".
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:45, ред.
Многие просто не понимают, какую важную роль выполняет Александр в команде. Не каждому человеку команда доверит охранять тылы, держать оборону на скамейке запасных, поддерживать боевой дух. Размешивать Юпи, жарить шашлыки и читать реп.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:41
С такой игрой у Какорина есть все шансы в след.году попасть в ЛЧ
Так что я бы на его месте не спешил уходить, а посидел бы на скамейке ещё годик
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:40
Радует, что такие команды, как Аталанта и Фиорентина
Без сверхбюджетов и топ-игроков проповедуют яркий атакующий футбол и при этом находятся в первой пятерке
karnager
karnager
вчера в 16:39, ред.
Кокорину вообще ничего не нужно делать, чтобы угодить на первые заголовки сайтов и газет. Гений!
youtomee
youtomee
вчера в 16:29
фиалки молодцы, выложились, за себя и за Сашку)
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