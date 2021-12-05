«Фиорентина» обыграла «Болонью». Влахович забил, Кокорин вновь в запасе

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вчера, 16:27

«Болонья» дома уступила «Фиорентине» в матче 16-го тура Серии А (2:3).

Первыми забили гости. На 33-й минуте отличился полузащитник Юсуф Малех. «Болонья» сравняла счёт на 42-й минуте благодаря усилиям нападающего Мусы Барроу. На перерыв команды ушли при равном счёте.

Во втором тайме гости вновь вышли вперёд, отличился защитник команды Кристиано Бираги. На этом «Фиорентина» не остановилась, и Душан Влахович на 67-й минуте реализовал одиннадцатиметровый, записав на свой счёт 13-й гол в чемпионате.

«Болонья» сумела сократить разрыв в счёте благодаря голу Арона Хики на 83-й минуте матча, но больше голов зрители не увидели.

«Фиорентина», набрав победные 3 очка, поднялась на 5-е место в таблице (27 очков). «Болонья» осталась на 8-й строчке (24 очка). Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных, тренер не выпустил игрока на поле в этой встрече.