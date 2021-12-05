«Аталанта» в гостях переиграла «Наполи». Миранчук остался в запасе

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сегодня, 00:39

«Аталанта» одержала гостевую победу над «Наполи» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Поединок завершился со счетом 2:3.

Счет в матче открыл на 7-й минуте украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Сравнял его на 40-й минуте Петр Зелински из «Наполи». Вывел неаполитанцев вперед нападающий Дрис Мертенс в начале второй половины игры. Восстановил равновесие точным ударом на 66-й минуте турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал. Установил окончательный счет в этом поединке на 71-й минуте швейцарец гостей Ремо Фройлер.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Наполи» после этого поединка скатился с 1-й на 3-ю строчку с 36 очками в активе. «Аталанта» (34 балла) идет 4-й.