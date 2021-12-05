«Аталанта» в гостях переиграла «Наполи». Миранчук остался в запасе

«Аталанта» одержала гостевую победу над «Наполи» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Поединок завершился со счетом 2:3.
Счет в матче открыл на 7-й минуте украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Сравнял его на 40-й минуте Петр Зелински из «Наполи». Вывел неаполитанцев вперед нападающий Дрис Мертенс в начале второй половины игры. Восстановил равновесие точным ударом на 66-й минуте турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал. Установил окончательный счет в этом поединке на 71-й минуте швейцарец гостей Ремо Фройлер.
Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
«Наполи» после этого поединка скатился с 1-й на 3-ю строчку с 36 очками в активе. «Аталанта» (34 балла) идет 4-й.
После просмотра таких матчей, где обе команды не жалея себя отдаются всего себя ради этой игры, ради удовольствия, и конечно ради Победы ✌.
Хочется конечно же такой футбол видеть и у нас, но, увы , реальность такого для нас как до Марса пешком.
Поздравляю всех кто сегодня болел за Аталану с красивым футболом и конечно же с Победой ! А болельщикам Наполи не отчаиваться, вся борьба ещё впереди ! Всем Добра !!!
После просмотра таких матчей, где обе команды не жалея себя отдаются всего себя ради этой игры, ради удовольствия, и конечно ради Победы ✌.
Хочется конечно же такой футбол видеть и у нас, но, увы , реальность такого для нас как до Марса пешком.
Поздравляю всех кто сегодня болел за Аталану с красивым футболом и конечно же с Победой ! А болельщикам Наполи не отчаиваться, вся борьба ещё впереди ! Всем Добра !!!