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«Аталанта» в гостях переиграла «Наполи». Миранчук остался в запасе

сегодня, 00:39
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» одержала гостевую победу над «Наполи» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Поединок завершился со счетом 2:3.

Счет в матче открыл на 7-й минуте украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Сравнял его на 40-й минуте Петр Зелински из «Наполи». Вывел неаполитанцев вперед нападающий Дрис Мертенс в начале второй половины игры. Восстановил равновесие точным ударом на 66-й минуте турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал. Установил окончательный счет в этом поединке на 71-й минуте швейцарец гостей Ремо Фройлер.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Наполи» после этого поединка скатился с 1-й на 3-ю строчку с 36 очками в активе. «Аталанта» (34 балла) идет 4-й.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:08
Вот это матч вышел! Спасибо огромное обоим клубам) Наполи уже не первый в Серии А. Аталанта сделала максимум ради победы и она ее в итоге ее добилась!
galem72
galem72
сегодня в 10:33
Хорошо постреляли! А скрепный представитель российского футбола снова оказался не у дел. Что это, заговор? ))
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:47
В нашем случае всё гораздо прозаичнее, - генетический фактор бабла 💰 💰 💰 главный руководитель, а не тренировочный процесс и т.д !)
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:24
Меньше бы смотрели,а больше тренировались,меньше было бы щенячьего восторга и слюнявой безнадёги.
112910415
112910415
сегодня в 09:19
классный футбол, чудесная победа !
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:01
Это наш Спартак приложил руку ( ногу)!!!)))
Gahi
Gahi
сегодня в 09:01
Хороший футбол показали команды, но удача была на стороне Аталанты, очень жаль что так и не вышел на замену Миранчук.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 08:59
Это не страшно, Лёша заменит.)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:44
Молодцы, жаль Леше нет места.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:33
Аталанта молодцы!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:32
Аталанта Миранчука рвется в лидеры серии А !
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 04:55
про наполи уже писал, что ничья с аталантой для них будет сравни чуду после потерь всех ключевых футболистов в каждой линии ( Осимхен, Фабиан Руис, Кулибали...не играл ещё Инсинье) для меня по новому открылся Пётр Зелински, против наполи поляк отыграл просто отлично ( обычно мазал в играх за сборну, против Спартака играл средне...да и много я на поляках этим летом на евро-2020 проиграл на ставках, поэтому Зелински мне запомнился своими промахами) Мертенс в начале второго тайма убежал от защитников аталанты и вывел наполи вперёд, это был момент матча, когда показалось что клуб из Неаполя перевернул игру и победа совсем близка...вот тут своё дело сделал Гасперини и его мощнейшая скамейка, если на замене сидит Иличич, который в одиночку терреризировал нашу сборную в Словении это говорит о многом. хочется чтобы клуб из Бергамо выйграл серию А в этом сезоне, состав у них подобрался топовый и стиль игры в атаку не может не радовать. вообще жаль, что матч тв не показывает вот такие игры по общедоступному каналу. после встреч наших клубов в лиге европы с наполи и лацио стал больше следить за подопечными Спаллети и Сарри, а есть ещё аталанта с атакующим футболом, интер с Мартинесем и Джеко и фиорентина с Влаховичем ( похоже в ман сити этой зимой уйдёт) рома с Мауринью и Абрахамом в нападении просела почему-то? вобщем лично для меня серия А снова стала в приоритете ( после ухода Месси из барсы и Роналду из реала) вобщем наполи -аталанта был отличный матч, после просмотра рпл всем советую для души чемпионат Италии😉
pele1981
pele1981 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 04:46
Их тренирует недотренер, поэтому все так и должно быть)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:18
Фк Наполи в еврокубках сыпятся и в Серии А летят.
makkie
makkie
сегодня в 01:09
Негатив возвращается Спаллетти и его команде сполна.
Меньше надо было на Спартак прыгать и вести себя как хулиган.
Аталанту с победой!
Брулин
Брулин
сегодня в 01:03
У Гаспа конечно скамейка топовая, по ходу матча может усиливать и переворачитьва игру в свою пользу.Прекрасный матч, жаль Малиновский нахватился желтых, так что следующий матч пропускает!
sash71
sash71
сегодня в 00:58, ред.
Малиновский красава....от матча к матчу набирает обороты. Аталанта сейчас самая жадная до побед команда в Серии А и возможно потенциальный чемпион.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55, ред.
Вот это был настоящий футбол ⚽️ высочайшего качества, двух настоящих команд любящих играть только на Победу. Это был настоящий футбольный спектакль, те кто отдал сегодня предпочтение посмотреть этот футбол ⚽️, я думаю точно остались довольны тем что происходило на поле. И я предполагал что это будет именно так и даже угадал счёт этого матча. До сих пор хочется видеть продолжение сия действа . Интересно вообще наши футболисты когда смотрят такие матчи, о чём думают и как отценивают себя и игру команд РПЛ ?!
После просмотра таких матчей, где обе команды не жалея себя отдаются всего себя ради этой игры, ради удовольствия, и конечно ради Победы ✌.
Хочется конечно же такой футбол видеть и у нас, но, увы , реальность такого для нас как до Марса пешком.
Поздравляю всех кто сегодня болел за Аталану с красивым футболом и конечно же с Победой ! А болельщикам Наполи не отчаиваться, вся борьба ещё впереди ! Всем Добра !!!
протон
протон
сегодня в 00:51
Вот это футбол. Аталанта набрала потрясающий ход. Дед Гаспирини состав ротирует классно.Жаль Миранчук не вывозит конкуренцию. Если такой мастер как Иличич на замене и Пашалич, оформивший Хет трик матчем ранее, тот же Мурьель. Что уж говорить
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