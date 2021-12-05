ПСЖ на последних секундах матча вырвал ничью у «Ланса»

В поединке 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ и «Ланс» сыграли вничью. Матч завершился со счетом 1:1.
На 62-й минуте опорный полузащитник «Ланса» Секо Фофана открыл счет в поединке. В компенсированное время матча сравнял счет и установил окончательный результат полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум.
«Пари Сен-Жермен» после этой игры сохранил лидерство, имея 42 очка в активе. «Ланс» (29 баллов) идет на второй позиции.
В следующем туре ПСЖ примет дома «Монако», а «Ланс» отправится в гости к «Нанту».
Только речь шла о том что ПСЖ в любом случае возьмёт все трофеи во Франции -потому что у них состав на миллиард
Вот например МЮ врядли выиграет АПЛ-потому что разные уровни чемпионатов,ты же не будешь спорить что Лига 1 на порядок слабее АПЛ!
Только речь шла о том что ПСЖ в любом случае возьмёт все трофеи во Франции -потому что у них состав на миллиард
Вот например МЮ врядли выиграет АПЛ-потому что разные уровни чемпионатов,ты же не будешь спорить что Лига 1 на порядок слабее АПЛ!
А кто выиграет ЛЧ трудно сказать. Может быть, что какая - нибудь тёмная лошадка выиграет.
А кто выиграет ЛЧ трудно сказать. Может быть, что какая - нибудь тёмная лошадка выиграет.
Ну ты ведь понимаешь что такой ПСЖ не выиграет лигу чемпионов?
Ну ты ведь понимаешь что такой ПСЖ не выиграет лигу чемпионов?
Месси раздаёт трёшку голевых моментов, вот и вчера раздавал, но не смогли воплотить в голы. Но ПСЖ всё равно лидирует с Месси.
Месси раздаёт трёшку голевых моментов, вот и вчера раздавал, но не смогли воплотить в голы. Но ПСЖ всё равно лидирует с Месси.
Такие денежные мешки нужно заставить давать фору остальным командам, начиная чемп с минус 10-15 очками. Тогда будет более-менее справедливая борьба...
Такие денежные мешки нужно заставить давать фору остальным командам, начиная чемп с минус 10-15 очками. Тогда будет более-менее справедливая борьба...
Но то что мы наблюдаем сейчас удивительно и очень плохо,для обладателя 7-ми золотых мячей,для Кокорина нормально,а для Месси просто ужасно!
Но то что мы наблюдаем сейчас удивительно и очень плохо,для обладателя 7-ми золотых мячей,для Кокорина нормально,а для Месси просто ужасно!
Удивительно как долго у Месси проходит адаптация к ПСЖ и новому чемпионату,по сравнению с праймовым Месси 2009-2015 это очень плохо!
Удивительно как долго у Месси проходит адаптация к ПСЖ и новому чемпионату,по сравнению с праймовым Месси 2009-2015 это очень плохо!
Прошу админов не банить меня за этот пост. хоть и не в тему!
Малыш, которого зовут Венди, станет третьей собакой в доме, где футболист живёт со своей девушкой.
«Ещё у них три кота, а еще они периодически берут животных на передержку»
Сколько котов бездомных еще, жалко их . надо что то делать
Я сам приютил кошку уличную, стала частью моей жизни , очень умная, я думаю что все животные очень умные, завтра кошку отвезу думаю на стерилизацию, печально видеть то как она в год дважды производит на свет и котята умирают под колесами машин.
Прошу админов не банить меня за этот пост. хоть и не в тему!
Малыш, которого зовут Венди, станет третьей собакой в доме, где футболист живёт со своей девушкой.
«Ещё у них три кота, а еще они периодически берут животных на передержку»
Сколько котов бездомных еще, жалко их . надо что то делать
Я сам приютил кошку уличную, стала частью моей жизни , очень умная, я думаю что все животные очень умные, завтра кошку отвезу думаю на стерилизацию, печально видеть то как она в год дважды производит на свет и котята умирают под колесами машин.
Мой Вам совет - переключайте на Наполи - Аталанта , пока ещё осталось 15 минут, они играют в футбол )))
Со слов комментатора о том, что Месси «не форсирует» второй гол в Лиге 1 чуть со смеху не подавился, какие же сектанты порой смешные когда пытаются выставить всю эту ситуацию безболезненной.
Мой Вам совет - переключайте на Наполи - Аталанта , пока ещё осталось 15 минут, они играют в футбол )))
Со слов комментатора о том, что Месси «не форсирует» второй гол в Лиге 1 чуть со смеху не подавился, какие же сектанты порой смешные когда пытаются выставить всю эту ситуацию безболезненной.