ПСЖ на последних секундах матча вырвал ничью у «Ланса»

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сегодня, 01:02

В поединке 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ и «Ланс» сыграли вничью. Матч завершился со счетом 1:1.

На 62-й минуте опорный полузащитник «Ланса» Секо Фофана открыл счет в поединке. В компенсированное время матча сравнял счет и установил окончательный результат полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум.

«Пари Сен-Жермен» после этой игры сохранил лидерство, имея 42 очка в активе. «Ланс» (29 баллов) идет на второй позиции.