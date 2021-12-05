ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ на последних секундах матча вырвал ничью у «Ланса»

сегодня, 01:02
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В поединке 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ и «Ланс» сыграли вничью. Матч завершился со счетом 1:1.

На 62-й минуте опорный полузащитник «Ланса» Секо Фофана открыл счет в поединке. В компенсированное время матча сравнял счет и установил окончательный результат полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум.

«Пари Сен-Жермен» после этой игры сохранил лидерство, имея 42 очка в активе. «Ланс» (29 баллов) идет на второй позиции.

В следующем туре ПСЖ примет дома «Монако», а «Ланс» отправится в гости к «Нанту».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:50
Понимаю,мне тоже пофиг кто выиграет лч,если это не Реал!
Только речь шла о том что ПСЖ в любом случае возьмёт все трофеи во Франции -потому что у них состав на миллиард
Вот например МЮ врядли выиграет АПЛ-потому что разные уровни чемпионатов,ты же не будешь спорить что Лига 1 на порядок слабее АПЛ!
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 16:50
Почему не понимают? Трёшку голевых просто так вышло? И в сборной понимают, поэтому Месси стал лучшим ассистентом и игроком на КА, поэтому и выиграли 😀
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 16:47
Видно как они не напрягаются на поле, что еле иногда ноги уносят. Честно, мне плевать кто выиграет ЛЧ! Вот просто по...., если это не Барселона.
А кто выиграет ЛЧ трудно сказать. Может быть, что какая - нибудь тёмная лошадка выиграет.
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 15:42
Хорошо что вы нас просветили, Месси раздавал но партнёры его не поняли, вот как бедному зоолотомячисту не везёт он гений, го партнёры то в Барселоне, то в сборной, а теперь и в ПСЖ не понимают его, и поэтому на идёт у него игра только исключительно из за плохих партнёров и только поэтому 😆
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 15:25
ПСЖ с Месси не напрягаясь выиграют чемпионат и кубок Франции но настоящий их уровень виден в лч,где они уже в 1/8 выйдут со второго места-Челси,Ливерпуль,Бавария,Аякс,Реал или Интер ждут!
Ну ты ведь понимаешь что такой ПСЖ не выиграет лигу чемпионов?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:04
Мегаотскок Месси и его команды! Новоиспеченный липовый обладатель Золотого Мяча по сути ничем не запомнился. Мог, конечно, забить со штрафного, но не повезло)
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:31
Например, в прошлом сезоне не стали чемпионами?😀
Месси раздаёт трёшку голевых моментов, вот и вчера раздавал, но не смогли воплотить в голы. Но ПСЖ всё равно лидирует с Месси.
Zangiota
Zangiota
сегодня в 13:24
Как время показывает в ПСЖ есть игрок, сильнее чем в два раза самого Кройфа..... Вы не видели его, там ....под бутсами ли он....
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:39
у Месси было пасов не меньше, чем у Хави и Иньесты, когда они играли вместе. в некоторых сезонах Месси отдавал пасов столько, сколько Хави и Иньеста вместе взятые
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:05
Месси, ходя по полю, до сих пор не понимает, где делись пасы от Иньесты, Хави, Альбы, Суареса...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:39
Месси опять ходило пешком
Wolk15Sven
Wolk15Sven
сегодня в 09:13
И даже с никчёмным гномом, просто занимающим место в составе, катая вот такие ничьи полчемпионата, ПСЖ станет чемпионом в 10 очков. Бесполезная, мусорная лига...
112910415
112910415
сегодня в 08:59
где яркие победы на все деньги ?!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:38
Обратите внимания, что псж так позорно стал играть с приходом гномовидного карлика.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:55
    pele1981
    pele1981 ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 04:42
    Наоборот, для гнома последних лет, это закономерно!))))
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 03:26
    Месси жалеет соперников. Ну а ПСЖ уже и так чемпионы
    амурец
    амурец ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 03:22
    Ну то что у него 7 ЗМ это ещё не значит что он обладатель их, как он их получает наглядный пример в этом году, так что ничего удивительного в его играх в ПСЖ
    eleven LC
    eleven LC ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 03:19
    Может ещё поназабивает,до конца сезона ещё много матчей!
    Но то что мы наблюдаем сейчас удивительно и очень плохо,для обладателя 7-ми золотых мячей,для Кокорина нормально,а для Месси просто ужасно!
    протон
    протон ответ Дрючик 76 (раскрыть)
    сегодня в 03:09
    Понимаю, ошибся, заранее попросил админов не блокировать, я микробиолог по части, но ведь когда наши футболисты выходили на поле Вы могли сказать что им нужно в ветеринара идти, мы должны пропагандировать добро, любить братьев меньших, уважать старших и ценить их. Порой думаю лечить животных чем людей.
    Дрючик 76
    Дрючик 76 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 02:57
    Вы веткой не ошиблись?Вам на ветеринарный сайт!)
    амурец
    амурец ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 02:55, ред.
    А вроде ничего странного все и давно говорили, что Месси игрок одной команды и играет хорошо только когда играют хорошо его партнёры, сам он не может перевернуться игру, а в ПСЖ он пришел со статусом лучшего игрока всех времён (который ему присвоили фантики), ну ему и дали показать свою статусность, что он показал все видят
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 02:36, ред.
    Если бы мне год назад сказали что Лео Месси перейдёт в ПСЖ и за 10 матчей в Лиге 1 забьёт всего лишь один гол то я бы не поверил!
    Удивительно как долго у Месси проходит адаптация к ПСЖ и новому чемпионату,по сравнению с праймовым Месси 2009-2015 это очень плохо!
    Cayman
    Cayman
    сегодня в 01:38
      протон
      протон
      сегодня в 01:25, ред.
      Защитник «Зенита» Чистяков приютит бездомного щенка, с которым выходил на поле перед матчем с «Ростовом»
      Прошу админов не банить меня за этот пост. хоть и не в тему!
      Малыш, которого зовут Венди, станет третьей собакой в доме, где футболист живёт со своей девушкой.

      «Ещё у них три кота, а еще они периодически берут животных на передержку»
      Сколько котов бездомных еще, жалко их . надо что то делать
      Я сам приютил кошку уличную, стала частью моей жизни , очень умная, я думаю что все животные очень умные, завтра кошку отвезу думаю на стерилизацию, печально видеть то как она в год дважды производит на свет и котята умирают под колесами машин.
      MORBIUS
      MORBIUS
      сегодня в 01:23
      Йович догнал липового по голам в чемпионате -1😂😂😂😂😂😂😂😂😂
      MORBIUS
      MORBIUS ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 01:18
      Поэтому и посчитал,что сезон идет с августа по май, значит у него в мае будет 3-4 гола,если забивает каждые 4 месяца))))
      sash71
      sash71
      сегодня в 01:13, ред.
      Ланс смотрелся лучше и красивее по игре и дело даже не в ляпе Наваса, который не удержал мяч в руках после чего Ланс повёл в счёте. ПСЖ на каждую игру выходит с ощущением, что их выгоняют. По сути говоря после выхода Мбапе их игра реально оживилась. Киллиан начал терроризировать оборону Ланса и в конце концов полсе его подачи ПСЖ сравняла счёт. Игроки Ланса сами себя должны винить в ничейном результате так как забей хоть один гол в ворота парижан и вопрос был бы снят.
      Comentarios
      Comentarios
      сегодня в 01:11
      Месси ради галочки выходит
      протон
      протон
      сегодня в 01:10
      Братцы, как тут Величайший из Великих в огненном матче с Лансом ?
      Мой Вам совет - переключайте на Наполи - Аталанта , пока ещё осталось 15 минут, они играют в футбол )))
      Со слов комментатора о том, что Месси «не форсирует» второй гол в Лиге 1 чуть со смеху не подавился, какие же сектанты порой смешные когда пытаются выставить всю эту ситуацию безболезненной.
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