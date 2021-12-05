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Тульский «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Химок» благодаря голу Кангва

вчера, 15:53
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Тульский «Арсенал» в гостях вырвал победу у «Химок» (2:1)

Подмосковному клубу пришлось сделать 3 замены уже в первом тайме, однако это не помогло клубу добиться важной домашней победы. На 36-й минуте матча Резиуан Мирзов, реализовав пенальти, вывел «Химки вперёд». Зурико Давиташвили сравнял счёт в матче на 61-й минуте матча с передачи Кингса Кангва. А в концовке встречи уже сам Кангва забил решающий гол на 87-й минуте.

Благодаря этой победе тульская команда поднялась на 11-ю строчку, набрав 19 очков. «Химки» остаются на последнем 16-м месте чемпионата (14 очков).

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 18:45
Молодцы. Хороший результат
minai
minai ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:07, ред.
Ну, гол Мирзова не такой уж и быстрый. Да и как он "сломал игру Химок" ?
протон
протон
вчера в 17:33
Заслуженная победа Арсенала.
старина
старина
вчера в 16:43, ред.
Куча ошибок в тексте.Мирзов стал Мирзоевым...Это не помоглА клубу....
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:37
Химки это конечно абсолютное днище, уровень середняка ФНЛ
А вот игра Арсенала последнее время вызывает большую симпатию, думаю как минимум вытеснят Спартак из первой десятки
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:35
Арсенал в последних играх вполне себе не плох.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:28
Не гоже тулякам быть в конце турнирной таблицы. Все по делу. С победой!!!
berda2003
berda2003
вчера в 16:28
арсенал играл лучше - его победа заслуженная!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:23
3 вынужденные замены и быстрый гол Мирзова сломали игру Химок, второй тайм вообще провальный. Жаль.
stanichnik
stanichnik ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:19
Доброго Здоровья!
Весной лидерам придётся не легко с этими командами.
drug01
drug01
вчера в 16:18
В гостях, роль тренера?!!
Cat01
Cat01
вчера в 16:17
Молодцы! Так играть дальше
particular
particular
вчера в 16:09
Нижние 6 команд разместились в тесном 5-ти очковом диапазоне...
Теперь каждая из них будет рвать, топтать и вымучивать вожделенные очки, только бы остаться в рамках такого прекрасного турнира как РПЛ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:08
Реанимационная бригада во главе с Божовичем делет своё дело на отлично !!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:05
Всё было предсказуемо.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:04
Червиченко решил заработать себе на зарплату !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:00
Спасибо Арсеналу, что избавили Локо от возможности играть третий раз подряд с последним местом. Предыдущие две такие игры Локо откровенно провалил.
я из Химок
я из Химок
вчера в 15:57
Арсенал заслуженно победил! Химки больше перемещались по полю чем играли! Без желания играли! Пора нам в пердив, с такой игрой! Туляков с победой!!!
ДСА
ДСА
вчера в 15:54
Арсенал просто посильнее.
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