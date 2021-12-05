Тульский «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Химок» благодаря голу Кангва

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вчера, 15:53

Тульский «Арсенал» в гостях вырвал победу у «Химок» (2:1)

Подмосковному клубу пришлось сделать 3 замены уже в первом тайме, однако это не помогло клубу добиться важной домашней победы. На 36-й минуте матча Резиуан Мирзов, реализовав пенальти, вывел «Химки вперёд». Зурико Давиташвили сравнял счёт в матче на 61-й минуте матча с передачи Кингса Кангва. А в концовке встречи уже сам Кангва забил решающий гол на 87-й минуте.

Благодаря этой победе тульская команда поднялась на 11-ю строчку, набрав 19 очков. «Химки» остаются на последнем 16-м месте чемпионата (14 очков).