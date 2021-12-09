Мбаппе: «В Лиге 1 сумасшедшая интенсивность»

22-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» высказался об уровне сопротивления в чемпионате Франции:

Это тяжело, очень тяжело! Сумасшедшая интенсивность, игроки действительно готовы к контактной игре, готовы нанести удары, это непросто. Я думаю, что в этом году на игры приятнее смотреть, чем в другие годы, это чемпионат, который славится тем, что очень физически требовательный, очень тактически сильный. Так что это правда, что для игры здесь требуется адаптация. У нас в клубе немало игроков, которые не играли здесь до этого. Им нужна адаптация, но я думаю, что мы на правильном пути.