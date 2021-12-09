ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе: «В Лиге 1 сумасшедшая интенсивность»

вчера, 23:52

22-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об уровне сопротивления в чемпионате Франции:

Это тяжело, очень тяжело! Сумасшедшая интенсивность, игроки действительно готовы к контактной игре, готовы нанести удары, это непросто. Я думаю, что в этом году на игры приятнее смотреть, чем в другие годы, это чемпионат, который славится тем, что очень физически требовательный, очень тактически сильный. Так что это правда, что для игры здесь требуется адаптация. У нас в клубе немало игроков, которые не играли здесь до этого. Им нужна адаптация, но я думаю, что мы на правильном пути.

Парижский клуб по итогам 17 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 42 очка. На втором месте идёт «Ренн» (31 очко).

Все новости
«Не знаю, что это за турнир». Роджерс о вылете «Лестера» в Лигу конференций
Сегодня, 10:20 Комментарии4
Каррера: «Феноменальный результат! Я счастлив. Селихов — герой команды»
Сегодня, 00:20 Комментарии22
Нагельсманн о матче с «Барсой»: «Мы могли бы забить значительно больше»
Вчера, 21:48 Комментарии11
Пуч: «Те, кто был „кулес“ с детства, не привыкли к тяжёлым временам»
Вчера, 19:55 Комментарии11
Тедеско прокомментировал своё назначение в «РБ Лейпциг»
Вчера, 18:50 Комментарии5
Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски: «Игроки „Легии“ не уверены в себе»
Вчера, 14:36 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
bw37rwjjcyfe
bw37rwjjcyfe
сегодня в 07:14
Да ты гонишь, малец!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:01
Играть надо, а не разговоры вести.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:11
Не самый сильный чемпионат.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:35
поезжай в Англию и ты узнаешь на себе, что такое интенсивный футбол!!!
4RT
4RT
сегодня в 00:37
Это ты ещё АПЛ не играл 😁
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:00
И это не во французском чемпионате.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:59
Скажи им досвидули и в Реал !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100