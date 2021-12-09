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Тедеско прокомментировал своё назначение в «РБ Лейпциг»

вчера, 18:50

Новый главный тренер «РБ Лейпциг» и бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско проведет свою первую тренировку в четверг днем.

Тедеско эмоционально прокомментировал своё назначение на пост у руля команды:

Я очень рад, что я здесь. Не могу дождаться, чтобы начать работу на поле. Первые впечатления от команды лучшие. Конечно, имя Юлиана [Нагельсманна] здесь встречается очень часто. У нас очень похожий взгляд на игру. Тем не менее, у него свой стиль игры, а у меня свой.

С «РБ Лейпциг» я знаком не со вчерашнего дня, я проходил здесь практику, когда учился на тренера. Я боролся за то, чтобы попасть сюда. «РБ Лейпциг» — очень инновационная компания, обладающая огромным потенциалом. Стадион всегда был переполнен до пандемии. Признак того, что это интересно для людей.

Эмоциональность очень важна для меня, но есть и другие факторы. Каков состав, каковы структуры, насколько инновационен клуб. При возможных 10 очках у этого клуба 10 очков по данным составляющим.

«Быки» на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков в 14 матчах.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:25
После мясорубки Спартака, восстановится в Лейпциге, и прямая дорога в Дортмунд и Баварию!)))
протон
протон
вчера в 20:46
Рад за Доменико.
С его потенциалом - «Лейпциг» просто идеальный вариант для развития (именно развития) в профессии.
Провал в любом ТОП клубе - фактически крест на карьере, команда уровнем пониже - некий регресс. А Лейпциг - прямо круто.
Alhunah
Alhunah
вчера в 19:48
бавария напряглась
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
Весьма вероятно что ничего не получится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:55
Посмотрим что ты умеешь.
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