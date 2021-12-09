Тедеско прокомментировал своё назначение в «РБ Лейпциг»

Новый главный тренер «РБ Лейпциг» и бывший наставник московского «Спартака» проведет свою первую тренировку в четверг днем.

Тедеско эмоционально прокомментировал своё назначение на пост у руля команды:

Я очень рад, что я здесь. Не могу дождаться, чтобы начать работу на поле. Первые впечатления от команды лучшие. Конечно, имя Юлиана [Нагельсманна] здесь встречается очень часто. У нас очень похожий взгляд на игру. Тем не менее, у него свой стиль игры, а у меня свой.

С «РБ Лейпциг» я знаком не со вчерашнего дня, я проходил здесь практику, когда учился на тренера. Я боролся за то, чтобы попасть сюда. «РБ Лейпциг» — очень инновационная компания, обладающая огромным потенциалом. Стадион всегда был переполнен до пандемии. Признак того, что это интересно для людей.

Эмоциональность очень важна для меня, но есть и другие факторы. Каков состав, каковы структуры, насколько инновационен клуб. При возможных 10 очках у этого клуба 10 очков по данным составляющим.