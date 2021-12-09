Нагельсманн о матче с «Барсой»: «Мы могли бы забить значительно больше»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги заключительного матча группового этапа ЛЧ против «Барселоны» (3:0).
Во втором тайме мы сознательно оборонялись глубже и позволили «Барселоне» немного больше владеть мячом, но я считаю, что если бы мы действовали правильно, то могли бы забить значительно больше голов, чем три. Конечно, это наше собственное требование — быть одним из фаворитов. Мы хотели бы выиграть Лигу чемпионов, и некоторые из нас хотели бы выиграть ее снова. Я верю, что моя команда сможет это сделать.
Я думаю, что «Барселона» может прийти в себя. Это все еще один из крупнейших клубов. Сегодня мы заслужили победу, в обеих играх мы показали действительно хорошие результаты, и наши победы были вполне заслуженными.
По итогам 6 туров группового этапа «Бавария» набрала 18 очков из 18 возможных, одержав 6 побед в 6 матчах. Мюнхенский клуб забил 22 мяча и пропустил лишь 3 гола в свои ворота.
Не помню ни одного некорректного высказывания Гвардиолы у руля Барсы в адрес любого соперника, наоборот приободрял в стиле «нам создали определенные сложности, было не просто добыть победу»
Не помню ни одного некорректного высказывания Гвардиолы у руля Барсы в адрес любого соперника, наоборот приободрял в стиле «нам создали определенные сложности, было не просто добыть победу»
Как будто они выиграли Барсу Гвардиолы,слишком высоко полетел,низко упадет скоро.
Как будто они выиграли Барсу Гвардиолы,слишком высоко полетел,низко упадет скоро.