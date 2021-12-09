ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Нагельсманн о матче с «Барсой»: «Мы могли бы забить значительно больше»

вчера, 21:48
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги заключительного матча группового этапа ЛЧ против «Барселоны» (3:0).

Во втором тайме мы сознательно оборонялись глубже и позволили «Барселоне» немного больше владеть мячом, но я считаю, что если бы мы действовали правильно, то могли бы забить значительно больше голов, чем три. Конечно, это наше собственное требование — быть одним из фаворитов. Мы хотели бы выиграть Лигу чемпионов, и некоторые из нас хотели бы выиграть ее снова. Я верю, что моя команда сможет это сделать.

Я думаю, что «Барселона» может прийти в себя. Это все еще один из крупнейших клубов. Сегодня мы заслужили победу, в обеих играх мы показали действительно хорошие результаты, и наши победы были вполне заслуженными.

По итогам 6 туров группового этапа «Бавария» набрала 18 очков из 18 возможных, одержав 6 побед в 6 матчах. Мюнхенский клуб забил 22 мяча и пропустил лишь 3 гола в свои ворота.

Все новости
«Не знаю, что это за турнир». Роджерс о вылете «Лестера» в Лигу конференций
Сегодня, 10:20 Комментарии4
Каррера: «Феноменальный результат! Я счастлив. Селихов — герой команды»
Сегодня, 00:20 Комментарии21
Мбаппе: «В Лиге 1 сумасшедшая интенсивность»
Вчера, 23:52 Комментарии7
Пуч: «Те, кто был „кулес“ с детства, не привыкли к тяжёлым временам»
Вчера, 19:55 Комментарии11
Тедеско прокомментировал своё назначение в «РБ Лейпциг»
Вчера, 18:50 Комментарии5
Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски: «Игроки „Легии“ не уверены в себе»
Вчера, 14:36 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:50
Это уже издевка и глум. У нагельсмана видимо ещё сохранилось мышление человека маленького клуба. Дорвался до штурвала топ-клуба, а несёт, что попало.
Не помню ни одного некорректного высказывания Гвардиолы у руля Барсы в адрес любого соперника, наоборот приободрял в стиле «нам создали определенные сложности, было не просто добыть победу»
f8x3afte5m9r
f8x3afte5m9r
сегодня в 05:32
Надо было опять восьмёрочку отгрузить
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:09
Если дойдут до финала, то хотел бы их увидеть с Реалом, Ливерпулем или МС, тогда можно оценить уровень Баварии. У себя у них конкурентов нет, группу легко прошли включая Барсу, которая вообще никакая из себя сейчас.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:57
Барса в большом кризисе.Посмотрим,как вы будете с М сити,Реалом,Псж,если встретитесь.
Как будто они выиграли Барсу Гвардиолы,слишком высоко полетел,низко упадет скоро.
beefs
beefs
вчера в 23:08
так чего же не забили, трепло...
kasyak7
kasyak7
вчера в 22:56
Бавария главный фаворит на победу в ЛЧ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:43
И так неплохо получилось.
Сантус
Сантус
вчера в 22:31
Как по мне,сосисочные начинают перегибать...Ну поглумились вчера и хорош...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 22:27
Так глумиться над клубом,который в силу финансовых проблем находится в поверженном состоянии это низко. Промолчал бы уж. За что и не люблю этот клуб. Без денег и перебезчиков выступали бы ещё слабее Барсы.
drug01
drug01
вчера в 21:50
Гласное победа
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 21:50
Да всё нормально, всё всех устраивает и радует!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100