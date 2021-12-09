Нагельсманн о матче с «Барсой»: «Мы могли бы забить значительно больше»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» прокомментировал итоги заключительного матча группового этапа ЛЧ против «Барселоны» (3:0).

Во втором тайме мы сознательно оборонялись глубже и позволили «Барселоне» немного больше владеть мячом, но я считаю, что если бы мы действовали правильно, то могли бы забить значительно больше голов, чем три. Конечно, это наше собственное требование — быть одним из фаворитов. Мы хотели бы выиграть Лигу чемпионов, и некоторые из нас хотели бы выиграть ее снова. Я верю, что моя команда сможет это сделать.

Я думаю, что «Барселона» может прийти в себя. Это все еще один из крупнейших клубов. Сегодня мы заслужили победу, в обеих играх мы показали действительно хорошие результаты, и наши победы были вполне заслуженными.