Пуч: «Те, кто был „кулес“ с детства, не привыкли к тяжёлым временам»

22-летний полузащитник «Барселоны» Рики Пуч после проигрыша заключительного матча Лиги чемпионов 2021/2022 в гостях против «Баварии» (0:3) эмоционально прокомментировал в своём Instagram вылет каталонской команды в Лигу Европы:

Els qui som culers des de petits com la meva família i jo no estem acostumats a moments durs com els d'ahir, quan només hem vist al club de la meva vida guanyar i celebrar títols com la Champions de París al 2006 amb el meu pare i el meu germà. (1/2) pic.twitter.com/bXGELJYK73