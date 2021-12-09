ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Экс-тренер «Легии»: «Предложение от „Спартака“ было бы честью для меня»

вчера, 10:10

Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич выразил желание поработать в клубе из Российской Премьер-Лиги или Футбольной национальной лиги.

Я смотрю российскую лигу. В прошлом сезоне «Спартак», если не ошибаюсь, уступал «Зениту» всего 4 очка по весне, вёл борьбу за чемпионство. И я был уверен, что в этом году клуб сможет побороться за титул.

В мае поеду работать в Россию (смеётся). Были предложения от сборных Доминиканы, Кипра, но я отказался.

Я говорю на русском языке, понимаю русских людей и их менталитет. В детстве каждое лето жил у деда в Белоруссии. И мне было бы интересно проверить силы в России. Работа с клубом из вашей страны — моя мечта. Если это будет клуб с задачами выйти в РПЛ, такой вариант я бы с удовольствием рассмотрел.

«Спартак» – это великий клуб! Для меня было бы честью получить предложение возглавить его. Я хорошо знаю эту команду. Когда приехали на стадион «Спартака», то вышедшие из машины Ломовицкий и Максименко поздоровались со мной, узнали. Я же играл против россиян в отборе на молодежный чемпионат Европы-2021.

«Легия» под руководством Михневича обыграла «Спартак» в первом туре Лиги Европы в этом сезоне. 25 октября Чеслав был уволен из клуба.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:06
Прочитав заголовок, можно подумать, что речь о Черчесове
YVG
YVG
вчера в 13:05
Этот не подойдет, на нем много не заработаешь. Неустойка через месяц будет небольшая.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:49, ред.
Да это у вас Семак задержался, предыдущие кто год, а кто и менее проработали! Зато неустоек получили больше чем все Спартаковские тренеры вместе взятые за 100 лет (Манчини отступные в 9 лямов заплатили, это почти в 9 раз больше чем была зарплата Карреры в Спартаке!), при чем вся страна им скидывалась так как Зенит без Газпрома убыточное сообщество!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:45
В очередь после итальянца.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:41
Вот ещё один вариант нарисовался для федуна.
YVG
YVG
вчера в 11:12
Нормальный тренер, титулами не избалован, хочет стать тренером народной команды.
ДСА
ДСА
вчера в 10:43
Зарплаты у тренеров в Спартаке хорошие.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:42, ред.
Помощником не работал....как Каррера и Ваноли...
С Федунами не обедал...как Ваноли...
Соблюдайте очередь...мистер Михневич....
У Федуна большие планы...
Он молод и полон сил...
Тренеров 12-15 ещё пригасит и уволит...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:40
Все хотят получить неустойку через полгода работы !
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 10:33
Чтобы назначить какого-то уя вместо Руя, это же каким надо быть долбофантом
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:18
Оставьте Руя, хотя бы до конца сезона
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:13
А смысл менять шило на мыло
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