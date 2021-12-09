Экс-тренер «Легии»: «Предложение от „Спартака“ было бы честью для меня»

Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич выразил желание поработать в клубе из Российской Премьер-Лиги или Футбольной национальной лиги.
Я смотрю российскую лигу. В прошлом сезоне «Спартак», если не ошибаюсь, уступал «Зениту» всего 4 очка по весне, вёл борьбу за чемпионство. И я был уверен, что в этом году клуб сможет побороться за титул.
В мае поеду работать в Россию (смеётся). Были предложения от сборных Доминиканы, Кипра, но я отказался.
Я говорю на русском языке, понимаю русских людей и их менталитет. В детстве каждое лето жил у деда в Белоруссии. И мне было бы интересно проверить силы в России. Работа с клубом из вашей страны — моя мечта. Если это будет клуб с задачами выйти в РПЛ, такой вариант я бы с удовольствием рассмотрел.
«Спартак» – это великий клуб! Для меня было бы честью получить предложение возглавить его. Я хорошо знаю эту команду. Когда приехали на стадион «Спартака», то вышедшие из машины Ломовицкий и Максименко поздоровались со мной, узнали. Я же играл против россиян в отборе на молодежный чемпионат Европы-2021.
«Легия» под руководством Михневича обыграла «Спартак» в первом туре Лиги Европы в этом сезоне. 25 октября Чеслав был уволен из клуба.
С Федунами не обедал...как Ваноли...
Соблюдайте очередь...мистер Михневич....
У Федуна большие планы...
Он молод и полон сил...
Тренеров 12-15 ещё пригасит и уволит...
С Федунами не обедал...как Ваноли...
Соблюдайте очередь...мистер Михневич....
У Федуна большие планы...
Он молод и полон сил...
Тренеров 12-15 ещё пригасит и уволит...