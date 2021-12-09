Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски: «Игроки „Легии“ не уверены в себе»

Бывший голкипер «Спартака» порассуждал о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и красно-белыми.

Эта игра является финалом для обеих команд, каждую устроит только победа, в первую очередь, «Легию». Поляки обязаны играть на победу, тем более при своих болельщиках на домашнем стадионе – это дополнительный козырь. Многое будет зависеть от начала игры и первых действий, потому что футболисты «Легии» не уверены в себе и в своих индивидуальных действиях, так что ситуация может развернуться в любую сторону.

Если у футболистов польской команды с первых минут начнет получаться, то они почувствуют и поддержку трибун, и дополнительную уверенность, но если что-то пойдёт не так, то «Легии» будет сложно. На этом стадионе трибуны и болельщики – это большой эмоциональный аргумент, который очень часто помогал команде, она могла подниматься даже в самой сложной ситуации. Но надо сказать, что «Спартак» – фаворит в этой встрече и по статусу клуба, и по подбору игроков, и по спортивным качествам.