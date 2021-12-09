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Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски: «Игроки „Легии“ не уверены в себе»

вчера, 14:36
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски порассуждал о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и красно-белыми.

Эта игра является финалом для обеих команд, каждую устроит только победа, в первую очередь, «Легию». Поляки обязаны играть на победу, тем более при своих болельщиках на домашнем стадионе – это дополнительный козырь. Многое будет зависеть от начала игры и первых действий, потому что футболисты «Легии» не уверены в себе и в своих индивидуальных действиях, так что ситуация может развернуться в любую сторону.

Если у футболистов польской команды с первых минут начнет получаться, то они почувствуют и поддержку трибун, и дополнительную уверенность, но если что-то пойдёт не так, то «Легии» будет сложно. На этом стадионе трибуны и болельщики – это большой эмоциональный аргумент, который очень часто помогал команде, она могла подниматься даже в самой сложной ситуации. Но надо сказать, что «Спартак» – фаворит в этой встрече и по статусу клуба, и по подбору игроков, и по спортивным качествам.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Легии» и «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:54
Родный стены помогают. Легии мне кажется будет проще
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:48
Если честно, то в победу Спартака в решающей игре года просто не верится, уж не обессудьте болелы. Конечно буду болеть за Спартак и Локо, но шансов мало, у Локо так вообще с их убогой игрой в последнее время при непонятном немце, их нет.
sir_Alex
sir_Alex ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 16:17
14 или 15 декабря сообщат об увольнении.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:16
Как будто игроки "Спартака" уверены в себе.
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:38
Данная ситуация,как у сборной России в гостевом матче с Хорватией,которой достаточно было ничьи,но про..ли.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:26
Шансов 50 х 50. Но зная, как играют наши клубы в решающих матчах, думаю, что у Спартака шансов меньше, тем более играют в Польше. В случае поражения от Легии, 2 победы над Наполи пойдут коту под хвост и увольнение Руя станет очевидным даже для упоротых почитателей этого тренеришки.
YVG
YVG
вчера в 14:51
Легии нечего беспокоиться, спартак очень самоуверен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:44
Успокаивает спартачей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:39
Спартаку этого может не хватить...
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