Луческу: «Доволен уровнем игры киевского „Динамо“ в Лиге чемпионов»

Наставник киевского «Динамо» дал комментарий после поражения в поединке группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

Доволен уровнем игры киевского «Динамо» в Лиге чемпионов. Это была очень сильная группа. Но ни в коем случае не доволен результатами, потому что мы могли заработать больше баллов.

Не нужно забывать, что все наши защитники — это молодые футболисты, которым по 19-20 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не дают нужное качество игры в обороне.

Почти во всех играх мы на равных выступали с серьезными соперниками. Меня тревожит одно — они начинают играть только после того, как пропадает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.