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Луческу: «Доволен уровнем игры киевского „Динамо“ в Лиге чемпионов»

вчера, 12:17
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий после поражения в поединке группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

Доволен уровнем игры киевского «Динамо» в Лиге чемпионов. Это была очень сильная группа. Но ни в коем случае не доволен результатами, потому что мы могли заработать больше баллов.

Не нужно забывать, что все наши защитники — это молодые футболисты, которым по 19-20 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не дают нужное качество игры в обороне.

Почти во всех играх мы на равных выступали с серьезными соперниками. Меня тревожит одно — они начинают играть только после того, как пропадает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.

По итогам группового раунда «Динамо» набрало одно очко и финишировало на последней позиции в группе E.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:01
И даже общий счёт 1-11 говорит о том же, очень близкий и почти что равный.
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 19:00
Он не лукавит, он бредит.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:59
Лукавит румын. Как можно быть довольным?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:52
Как можно быть довольным одному очку.
Capral
Capral
вчера в 13:15
Непростая, пишется слитно. А группка, действительно непростая- мёртвая Барса, примитивная Бенфика и убогое Динамо, врагу не пожелаешь таких соперников.... Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:53, ред.
Группа не простая,но играли местами печально,2 игры практически провал,против Баварии выезд и дома с Барсиками.Но с таким закрытым стилем другого ждать сложно с командами что доминируют на поле.
Capral
Capral ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 12:52
Был бы доволен еще больше.
Capral
Capral
вчера в 12:52
Сильная группа??? Ахахахаха!!!!!!! Деменция не дремлет, пан Стамеску? А вообще, я тоже доволен, даже счастлив!!!!!!! Правильной дорогой идёте, товарищ румын, 1-11, это именно то, что я и ждал!!!!!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:36
Да уж, бесславно. Чем-то Семака и Зенит напоминает
Artemon9
Artemon9
вчера в 12:29
Одно очко - доволен. А если было бы ноль?
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