Рианчо: «Витория заслужил продолжить работу в „Спартаке“»

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слухи о грядущем увольнении Руя Витории из московского клуба.
Надеюсь, это неправда. Иначе это будет большой ошибкой. Верю, что руководство оценит не только какие-то неудачи, но и успехи Руя в Лиге Европы. Витория заслужил продолжить начатую работу. Он топ-тренер, и он смог это доказать. Немаловажно, что он полюбился фанатам, это очень важно для клуба. Я люблю «Спартак» и желаю ему самого наилучшего.
Раньше Федун увольнял за неудачи в еврокубках, теперь за неудачи в чемпионате. Леня, чтобы удачно играть и там и там, мож ты состав усилишь? Или ты ждал что и в лиге Европы и в чемпионате будем первыми, играя без нападающих с Ломами и Колями в составе?
И дело ведь вообще не в успехе в ЛЕ. Ну дай ты человеку отработать сезон. Он ведь опытный тренер. Он что-то соорудит. У Федуна как у рыбки, только не память, а терпение короткое.
Раньше Федун увольнял за неудачи в еврокубках, теперь за неудачи в чемпионате. Леня, чтобы удачно играть и там и там, мож ты состав усилишь? Или ты ждал что и в лиге Европы и в чемпионате будем первыми, играя без нападающих с Ломами и Колями в составе?
И дело ведь вообще не в успехе в ЛЕ. Ну дай ты человеку отработать сезон. Он ведь опытный тренер. Он что-то соорудит. У Федуна как у рыбки, только не память, а терпение короткое.