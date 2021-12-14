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Рианчо: «Витория заслужил продолжить работу в „Спартаке“»

14 декабря 2021, 14:35

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слухи о грядущем увольнении Руя Витории из московского клуба.

Надеюсь, это неправда. Иначе это будет большой ошибкой. Верю, что руководство оценит не только какие-то неудачи, но и успехи Руя в Лиге Европы. Витория заслужил продолжить начатую работу. Он топ-тренер, и он смог это доказать. Немаловажно, что он полюбился фанатам, это очень важно для клуба. Я люблю «Спартак» и желаю ему самого наилучшего.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря 2021 в 00:31, ред.
Удачи Вам, Руй Крлуш Пинью да Витория !!!!!

Как показывает практика после "работы" с Федуном жизнь только начинается...
Не верите ??........Спросите у Эмери и Тедеско...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 декабря 2021 в 18:58
.
протон
протон
14 декабря 2021 в 18:57
Уверен что благодаря первому месту в группе ЛЕ , Руй получит массу отличных предложений.
Раньше Федун увольнял за неудачи в еврокубках, теперь за неудачи в чемпионате. Леня, чтобы удачно играть и там и там, мож ты состав усилишь? Или ты ждал что и в лиге Европы и в чемпионате будем первыми, играя без нападающих с Ломами и Колями в составе?
И дело ведь вообще не в успехе в ЛЕ. Ну дай ты человеку отработать сезон. Он ведь опытный тренер. Он что-то соорудит. У Федуна как у рыбки, только не память, а терпение короткое.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Cat01 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 18:46
"До свиданья мой ласковый Руй"?)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Alex12357 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 18:44
Чего там интересного?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 декабря 2021 в 16:12
По игре в Лиге Европы очень хочется, чтобы Руй остался - есть надежда, что прорыв "Спартака" - это не только улыбка Фортуны, а по игре в чемпионате РПЛ, желать, чтобы остался Руй скорее будет лишь эта теплая компания:
Alex12357
Alex12357 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
14 декабря 2021 в 15:44
А почему бы и нет?Это было бы интересно!
mc3ggncc3rur
mc3ggncc3rur
14 декабря 2021 в 15:12
Игра есть, а очков, к сожалению, нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
14 декабря 2021 в 15:11
Федун знает, что делает, фиаско!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 15:10
Даже Рианчо переживает то ли за Виторию то ли за спартак, их сложно понять.
makkie
makkie
14 декабря 2021 в 15:09
Достойные люди уходят, а Федун со своим окружением - непотопляемый.
Cat01
Cat01
14 декабря 2021 в 15:01
Руй прощай....
drug01
drug01
14 декабря 2021 в 15:00
Решение другое
Али Самаркандский
Али Самаркандский
14 декабря 2021 в 14:50
Согласен с Рианчо.
ДСА
ДСА
14 декабря 2021 в 14:48
Судя по чемпионату России заслуг как-то не видно.
beefs
beefs
14 декабря 2021 в 14:45
Есть кому решить этот вопрос...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 декабря 2021 в 14:45
Те кто принимает решение считают иначе.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Alex12357 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 14:42
Только не Губерниева)
Alex12357
Alex12357
14 декабря 2021 в 14:41
Российским клубам нужно ставить тренерами знатоков со спортивных каналов и посмотреть как они будут работать,а то языками они работают здорово!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
14 декабря 2021 в 14:39
че там Заррема думает?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря 2021 в 14:36
Федуну это скажите...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 14:36
Пусть Руй дотренерует команду до конца сезона!
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