Рианчо: «Витория заслужил продолжить работу в „Спартаке“»

Экс-наставник «Спартака» отреагировал на слухи о грядущем увольнении Руя Витории из московского клуба.

Надеюсь, это неправда. Иначе это будет большой ошибкой. Верю, что руководство оценит не только какие-то неудачи, но и успехи Руя в Лиге Европы. Витория заслужил продолжить начатую работу. Он топ-тренер, и он смог это доказать. Немаловажно, что он полюбился фанатам, это очень важно для клуба. Я люблю «Спартак» и желаю ему самого наилучшего.