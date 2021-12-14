Попов: «Цель „Сочи“ – обогнать „Зенит“ и „Динамо“»

Полузащитник «Сочи» рассказал о целях команды на вторую часть РПЛ .

Рады, что нам удалось закончить год на хорошей ноте.

Довольны ли мы третьим местом? Да, конечно. Но мы не хотим на этом останавливаться. Для нас еще ничего не решено. Если мы выиграем все оставшиеся игры, то обгоним и «Динамо», и «Зенит». Это наша цель.