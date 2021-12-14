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Попов: «Цель „Сочи“ – обогнать „Зенит“ и „Динамо“»

14 декабря 2021, 13:13

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов рассказал о целях команды на вторую часть РПЛ.

Рады, что нам удалось закончить год на хорошей ноте.

Довольны ли мы третьим местом? Да, конечно. Но мы не хотим на этом останавливаться. Для нас еще ничего не решено. Если мы выиграем все оставшиеся игры, то обгоним и «Динамо», и «Зенит». Это наша цель.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
15 декабря 2021 в 20:57
ставить автобус это наверно великая мысль...
Capral
Capral
14 декабря 2021 в 19:07
-Может ли женщина стать вратарём?
-Может, если выдержит одинадцатиметровый....
протон
протон
14 декабря 2021 в 19:02
Обогнать Зенит...
Вспомнилась шутейка...
- почему женщина не может быть полковником?
- потому что она может быть только под_полковником...
Capral
Capral ответ isamsn (раскрыть)
14 декабря 2021 в 17:53
Никакого дикого везения нет. Есть незаурядная тренерская мысль и относительно неплохая игра, которую, желательно усилить качественными игроками.
isamsn
isamsn
14 декабря 2021 в 17:24
Сочи кроме посредственной игры и дикого везения в сезоне ничего особого не показало. Временное нахождение в верхней части таблицы это нелепое стечение обстоятельств, которое весной будет исправлено.
ДАША Д
ДАША Д
14 декабря 2021 в 14:47
Ну Динамо обогнать куда еще ни шло, но не Зенит, по крайней мере на текущий момент.
sv_1969
sv_1969 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
14 декабря 2021 в 14:45
Наверное так)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Остапчук 67 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 14:38
"Везёт сильнейшим". Руя уволили?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 14:20
Зенит обогнать не посмеют а вот динамиков помогут, не исключено.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 декабря 2021 в 14:15
Сочи просто повезло, а он сразу в мечты...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
14 декабря 2021 в 14:13
и музон на дорожку)
mat34zthujwf
mat34zthujwf
14 декабря 2021 в 14:11
Это пустая болтовня..
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
14 декабря 2021 в 14:08
ПроСпартак комментировать вообще нечего. Пусть меня о5 на бан посадят. Все равно сайт проспартаковсий стал, как Котлин ушел.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ sv_1969 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 14:05
Надо) только хрен там был)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
14 декабря 2021 в 14:03
Подожди, еще "Клоуны" спят...
Capral
Capral ответ YVG (раскрыть)
14 декабря 2021 в 14:03
У Сочи- преимущество в их тренере. Динамо никто не разберёт. В недавнем заявлении руководства Дортмунда ясно сказано, цитирую:" Нам интересен Захарян, мы следим за его выступлениями. Однако, для нас, важно увидеть его в еврокубках, чемпионат России- нас не интересует..."
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
14 декабря 2021 в 14:01
"И тут Остапа понесло..." ( "Двенадцать стульев" И. Ильф и Е. Петров)
YVG
YVG
14 декабря 2021 в 13:57
Динамо вполне реально, но с Зенитом тягаться рановато. У Сочи одно преимущество, его не могут разобрать как Динамо.
ДинAmo
ДинAmo
14 декабря 2021 в 13:50
Цель адекватных люлей подарить Ивелину губозакатывающию машинку, а то уже скоро спотыкается об них будет (сидя на лавке)
1bear
1bear
14 декабря 2021 в 13:45
Болгарин сказок начитался
sv_1969
sv_1969
14 декабря 2021 в 13:44
Надо взять у Зенита ещё игроков и вперёд)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 декабря 2021 в 13:43
Похвально когда ставятся цели.
beefs
beefs
14 декабря 2021 в 13:33
Цель хорошая, только кто же вам позволит...
drug01
drug01
14 декабря 2021 в 13:32
Цель поставлена удачи
Али Самаркандский
Али Самаркандский
14 декабря 2021 в 13:23
Динамотак не считает
Capral
Capral
14 декабря 2021 в 13:23
В чувстве юмора Попову конечно не откажешь. Но, если серьёзно, попытаться можно, только состав надо усилить. Федотов- великолепный тренер, если, даже с такими игроками продолжает бороться!!! Но, при всей его незаурядности- состав надо укрепить, иначе, просто, физически не потянут.... Удачи, Сочи!!!!!!!
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