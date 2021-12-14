Бышовец: «Только „Динамо“ может навязать „Зениту“ борьбу за золото»

Бывший тренер «Локомотива» порассуждал о чемпионской гонке РПЛ после матча «Динамо» — «Зенит».

Обе команды провели отличный по содержанию матч, вполне европейского уровня с точки зрения скоростей, борьбы и интенсивности. К сожалению, больше сейчас никто не способен показывать такой футбол. Поэтому закономерно, что эти два клуба сейчас значительно оторвались от остальных. И кроме «Динамо» никто не может навязать «Зениту» борьбу за золото.