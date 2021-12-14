Бышовец: «Только „Динамо“ может навязать „Зениту“ борьбу за золото»

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец порассуждал о чемпионской гонке РПЛ после матча «Динамо» — «Зенит».
Обе команды провели отличный по содержанию матч, вполне европейского уровня с точки зрения скоростей, борьбы и интенсивности. К сожалению, больше сейчас никто не способен показывать такой футбол. Поэтому закономерно, что эти два клуба сейчас значительно оторвались от остальных. И кроме «Динамо» никто не может навязать «Зениту» борьбу за золото.
Зенитовцы - известные симулянты. Истина.
Зенитовцы - известные симулянты. Истина.
У Динамо молодой крепкий российский костяк
У Зенита полкоманды бразильцев. Малком вообще нулевой
Возможно в зимнее окно произойдут трансферы
Я буду болеть за Динамо. То, что столько россиян в составе вызывает симпатию. Хотя я уверен, могли б так же набрать бразильцев/негров/югославов.
Плюс играет в атакующий футбол.
Если победят , это будет стимул продолжать эту линию
Да и знак для других команд.
Блин, сейчас вспомнил игру Рубина в чемпионские годы
Это просто позорище, штопаный автобус в игре со всеми командами. Олнообразные минимальные победы. Неудивительно , что у Рубина в одном из крупнейших городов России так и не набралось болельщиков
А Динамо и без чемпионста, и спустя пару лет после ФНЛ
Исключительно благодаря игре уже самый посещаемый московский клуб
У Динамо молодой крепкий российский костяк
У Зенита полкоманды бразильцев. Малком вообще нулевой
Возможно в зимнее окно произойдут трансферы
Я буду болеть за Динамо. То, что столько россиян в составе вызывает симпатию. Хотя я уверен, могли б так же набрать бразильцев/негров/югославов.
Плюс играет в атакующий футбол.
Если победят , это будет стимул продолжать эту линию
Да и знак для других команд.
Блин, сейчас вспомнил игру Рубина в чемпионские годы
Это просто позорище, штопаный автобус в игре со всеми командами. Олнообразные минимальные победы. Неудивительно , что у Рубина в одном из крупнейших городов России так и не набралось болельщиков
А Динамо и без чемпионста, и спустя пару лет после ФНЛ
Исключительно благодаря игре уже самый посещаемый московский клуб
чемпионом стал и где сейчас, всплеск Динамо конечно радует , но это ещё подросток
на фоне матёрого конкурента из Питера!!!
чемпионом стал и где сейчас, всплеск Динамо конечно радует , но это ещё подросток
на фоне матёрого конкурента из Питера!!!