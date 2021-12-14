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Бышовец: «Только „Динамо“ может навязать „Зениту“ борьбу за золото»

вчера, 09:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец порассуждал о чемпионской гонке РПЛ после матча «Динамо» — «Зенит».

Обе команды провели отличный по содержанию матч, вполне европейского уровня с точки зрения скоростей, борьбы и интенсивности. К сожалению, больше сейчас никто не способен показывать такой футбол. Поэтому закономерно, что эти два клуба сейчас значительно оторвались от остальных. И кроме «Динамо» никто не может навязать «Зениту» борьбу за золото.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:41
Динамовцы - известные костоломы. - Ложь.
Зенитовцы - известные симулянты. Истина.
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 18:29
Не сможет Динамо ничего навязать, играли зенитовцы на одной ноге, берегли себя. последний матч перед отпуском, динамовцы-известные костоломы, никому не хотелось вместо Мальдив в больницу поехать, ничейка ничего не решала. Весной 12 матчей осталось, Зенит тура за 2-3 до конца все решит, ну а Динамо в тройке скорее всего будет, если очень постарается.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 18:08
Посмотрим в каком состоянии будут обе команды весной.
У Динамо молодой крепкий российский костяк
У Зенита полкоманды бразильцев. Малком вообще нулевой
Возможно в зимнее окно произойдут трансферы
Я буду болеть за Динамо. То, что столько россиян в составе вызывает симпатию. Хотя я уверен, могли б так же набрать бразильцев/негров/югославов.
Плюс играет в атакующий футбол.
Если победят , это будет стимул продолжать эту линию
Да и знак для других команд.
Блин, сейчас вспомнил игру Рубина в чемпионские годы
Это просто позорище, штопаный автобус в игре со всеми командами. Олнообразные минимальные победы. Неудивительно , что у Рубина в одном из крупнейших городов России так и не набралось болельщиков
А Динамо и без чемпионста, и спустя пару лет после ФНЛ
Исключительно благодаря игре уже самый посещаемый московский клуб
Persenchik
Persenchik
вчера в 16:42
Не только. У Зенита по прежнему пятнадцать соперников. Шансы у всех одинаковые. 😊
pomor45
pomor45
вчера в 15:03
Чем чёрт не шутит, да и отрыв не так уж и велик между всеми лидерами. Но, в ЕК Динамо М не игрок. В европейский футбол можно побаловаться только в РПЛ, в ЕК игра Динамо - это школярство перед знатоками.
Мишима
Мишима
вчера в 13:02
Зенит вне конкуренции) борьба будет за второе место
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:00
Вряд ли. Динамо по дистанции не потянет конкуренцию с Зенитом. Отрыв будет постепенно увеличиваться. Думаю Зенит оформит чемпионство где то за 3 тура до финиша.
Capral
Capral
вчера в 12:43, ред.
Всем известна давняя симпатия Бышовца к Динамо. Он успешно работал в этом клубе, выигрывал бронзу, в олимпийской сборной работал в 1988г в которой было пятеро динамовцев, вобщем, есть, что вспомнить. Бышовец, уходя из Динамо не скрывал своих эмоций, переживал, ну и тд. По поводу матча европейского уровня, ну, это вздор. В 1-м тайме, Динамо вообще ничего не показало, а во 2-м, и Зенит сник. Конец сезона, отвратительные погодные условия, какой может быть европейский уровень? Что касаемо шансов Динамо на чемпионство, то здесь многое будет зависить от того, как Питер будет выступать в ЛЕ. Во-первых, команда начнёт подготовку к сезону раньше остальных, ну, и, игры в Европе, тоже, энергозатратны- перелеты, матчи и тд. Чем дальше Зенит будет продвигаться в ЛЕ, тем меньше он будет сконцентрирован на чемпионате. У Динамо, сил будет больше, времени на отдых тоже, а это большое преимущество. По классу, Зенит выше, но, как показал чемпионат СССР- случайным чемпионом, тоже можно стать.....
dwp8hyt2z22y
dwp8hyt2z22y
вчера в 12:39
В еврокубки не попадут.
1bear
1bear
вчера в 12:29
Динамо - максимум второе место
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:56
Кажется, и "Динамо" будет сложновато. Был шанс отобрать три очка у "Зенита" при игре на своем поле, после того как у "Зенита" была сложная и энергозатратная игра с "Челси" и при потере целой группы основных игроков в составе лазурных и то "Динамо" не воспользовалось шансом возглавить турнирную таблицу перед зимней паузой. Так что сопротивление будет чисто для галочки.
lotsman
lotsman
вчера в 11:53
После зимней паузы все команды могут повысить класс игры и побороться за первенство. Как говорят - ещё не вечер.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:14
Только Динамо (действительно).
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 11:08
Здесь тайны никакой нет, все об этом знают или догадываются.
ОПС
ОПС
вчера в 10:51
И это действительно так.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:43
Мохнатая рука газпрома не даст динамикам навязать борьбу, об этом даже знают в клубе, неслучайно рукоблуд оставил столь важный матч и уехал на Мальдивы.
shur
shur
вчера в 10:36
....быть рядом по очкам это ничего не значит , вспоминаю как незаметно Рубин
чемпионом стал и где сейчас, всплеск Динамо конечно радует , но это ещё подросток
на фоне матёрого конкурента из Питера!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:23
Хочется верить, что у Динамо получится.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:14
Бышовец как всегда прав.
fw2rfv6zrp25
fw2rfv6zrp25
вчера в 10:07
Так оно и есть
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:38
А спартак
протон
протон
вчера в 09:24
Бышовец сказал чистую правду, хоть она кому то и колит глаза , Чемпионство разыграют Зенит и Динамо ....
beefs
beefs
вчера в 09:23
да и Динамо для этого слабовато...
YVG
YVG
вчера в 09:07
Прямо Америку открыл.
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