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Петржела: «„Зенит“ пройдёт в 1/8 финала Лиги Европы»

вчера, 09:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

«Бетис» — не самый сложный соперник для «Зенита». Было бы гораздо хуже, если бы им достался кто-то из итальянских клубов — «Лацио» или «Наполи».

Понятно, что «Бетис» сейчас неплохо идет в Ла Лиге, но, во-первых, к середине февраля всё может измениться. Во-вторых, на мой взгляд, состав у российского клуба сильнее. Особенно если в строю будут все лидеры. Мой прогноз — сине-бело-голубые в тяжелой борьбе пройдут в 1/8 финала.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 13:13
Бетис непростой соперник. А по традиции весной все наши клубы вылетают
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:37
Взял, да сказал.
Misha78
Misha78
вчера в 11:53, ред.
Сколько прогнозов делал Петржела, почти всегда в точку, надеюсь и тут всё сложится.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 11:40
По мнению чеха,значит Зенит в феврале будет в строю? Испанцы будут играть каждую неделю, а Зенит только войдет после выходных
galem72
galem72
вчера в 11:31
Да дайте уже петржеле денежный пост в газпроме. Он как минимум наговорил в сети на какого-нибудь зама. ))
SHMEL
SHMEL
вчера в 11:11
Пока это только предположения, а как будет поглядим.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:08
Откуда интересно знать чех черпает эту информацию.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:30
Пока турнирная судьба "Зенита" будет определяться в нелегком противостоянии с "Бетисом" в 1/16 финала, регулярно пролетающий в РПЛ "Спартак" уже в 1/8.
112910415
112910415
вчера в 10:04
есть такая вероятность
ДСА
ДСА
вчера в 09:59
Хорошо, если так.
ОПС
ОПС
вчера в 09:51
Только Бетис об этом не знает.
drug01
drug01
вчера в 09:47
До финала ещё далеко
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:33
В этом есть большие сомнения. Зенит тяжело играет с испанскими клубами.
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 09:30
Зенит не пройдет, Бетис реально сильнее и дороже, даже чудо не случится. Зенит пройдет, если только Бетис заболеет ковидом всей командой.
LOpp
LOpp
вчера в 09:12
За 30 газовых сребреников ещё не такие сказки расскажешь.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:12
Считаю что у Зенита шансов мало.
протон
протон
вчера в 09:07, ред.
Петржела: если я хлопну рюмашку я и не такое вам скажу.
Если не пройдут- не ЗАХОТЕЛИ))))
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