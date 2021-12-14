Петржела: «„Зенит“ пройдёт в 1/8 финала Лиги Европы»

Экс-тренер «Зенита» прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

«Бетис» — не самый сложный соперник для «Зенита». Было бы гораздо хуже, если бы им достался кто-то из итальянских клубов — «Лацио» или «Наполи».

Понятно, что «Бетис» сейчас неплохо идет в Ла Лиге, но, во-первых, к середине февраля всё может измениться. Во-вторых, на мой взгляд, состав у российского клуба сильнее. Особенно если в строю будут все лидеры. Мой прогноз — сине-бело-голубые в тяжелой борьбе пройдут в 1/8 финала.