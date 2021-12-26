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«Я сразу принял предложение». 5 лет назад Джикия стал игроком «Спартака»

сегодня, 15:27

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём переходе в московский клуб. Защитник был официально представлен в качестве игрока «красно-белых» 5 лет назад.

Одно из самых важных и знаковых событий как минимум последних пяти лет моей жизни. Я был игроком «Амкара», когда появились первые слухи об интересе со стороны «Спартака», которые мне, конечно, были очень приятны. При появлении конкретики, долго не думая, принял предложение клуба. До зимней паузы я отыграл в Перми, после чего в конце декабря подписал контракт. За несколько недель до меня в «Спартак» из «Амкара» перешел Саша Селихов, мы успели пообщаться.

Первый матч за «Спартак» я провел в Уфе, где мы победили со счетом 3:1. Кстати, тогда тоже играли в черной форме, как недавно с «Легией» в Лиге Европы. А первый мяч за наш клуб я забил в выездном матче с «Тосно», причем правой ногой. Мне эти два эмоциональных события запомнились особенно.

Переходить в новый клуб и через несколько месяцев взять золотые медали… Об этом я не мог даже мечтать! Результат был известен за несколько туров до конца сезона, поэтому ездить по стране в качестве чемпиона стало огромной честью. Отдельно стоит отметить домашний матч против «Терека», когда фанаты выбежали на поле после финального свистка. Настоящее безумие и непередаваемые ощущения. В будущем надо обязательно повторить!

Вторым титулом стал Суперкубок страны, который мы выиграли в битве с «Локомотивом» через месяц после чемпионства. Все знают, насколько принципиально для меня противостояние с этой командой.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:20
ещё бы ты думал из Амкара в Москву да даже бы и в Химки свалил не думая
YVG
YVG
сегодня в 16:19
Джикия виновен в 5 голах от Зенита из семи, хороший защитник, спартаку повезло с таким.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:16
Наверное мечтает свалить!
RuyVik
RuyVik ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 16:13
Прозябать на 9-м месте большое везение.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:08
Повезло ему с командой.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:06
Да ужжж... Для такого Спартака и Джикия - капитан .
ABir
ABir
сегодня в 15:59
Это был правильный выбор!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:50
Таким клубам, как Спартак на предложение о переходе из провинции не отказывают
YVG
YVG
сегодня в 15:49, ред.
В любом другом клубе был бы сильным игроком, а так за счет пиара существует.
beefs
beefs
сегодня в 15:37
карьера есть карьера, кто знает что бы было в другом клубе...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:34
Грузин об этом говорит с сожалением.
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