«Я сразу принял предложение». 5 лет назад Джикия стал игроком «Спартака»

Капитан «Спартака» рассказал о своём переходе в московский клуб. Защитник был официально представлен в качестве игрока «красно-белых» 5 лет назад.

Одно из самых важных и знаковых событий как минимум последних пяти лет моей жизни. Я был игроком «Амкара», когда появились первые слухи об интересе со стороны «Спартака», которые мне, конечно, были очень приятны. При появлении конкретики, долго не думая, принял предложение клуба. До зимней паузы я отыграл в Перми, после чего в конце декабря подписал контракт. За несколько недель до меня в «Спартак» из «Амкара» перешел Саша Селихов, мы успели пообщаться.

Первый матч за «Спартак» я провел в Уфе, где мы победили со счетом 3:1. Кстати, тогда тоже играли в черной форме, как недавно с «Легией» в Лиге Европы. А первый мяч за наш клуб я забил в выездном матче с «Тосно», причем правой ногой. Мне эти два эмоциональных события запомнились особенно.

Переходить в новый клуб и через несколько месяцев взять золотые медали… Об этом я не мог даже мечтать! Результат был известен за несколько туров до конца сезона, поэтому ездить по стране в качестве чемпиона стало огромной честью. Отдельно стоит отметить домашний матч против «Терека», когда фанаты выбежали на поле после финального свистка. Настоящее безумие и непередаваемые ощущения. В будущем надо обязательно повторить!

Вторым титулом стал Суперкубок страны, который мы выиграли в битве с «Локомотивом» через месяц после чемпионства. Все знают, насколько принципиально для меня противостояние с этой командой.