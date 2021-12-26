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Малафеев назвал лучшего игрока «Зенита» в первой половине сезона

сегодня, 12:46

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал лучшего футболиста питерского клуба в первой половине сезона.

Мне, как и многим поклонникам футбола, импонирует стабильность, с которой выступает Ярослав Ракицкий. Человек играет полезно и ровно чуть ли не с того момента, как пришел в клуб. Естественно, отметил бы игру и другого легионера — Клаудиньо. Техника, мастерство и желание, с которым выходит на поле бразилец, приносит пользу для всей нашей команды, его самоотдача помогает клубу в ключевые моменты игры.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:33
Честно говоря я подумал, что назовёт рукоблуда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:14
Клава хорош,его наградите !
ermak6848
ermak6848 ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 13:10
Невский баклан - гав..а обклювался и сам не знает Кто лучший...
Тёма 74лкин - самый Лучший вариант.
Doping87
Doping87
сегодня в 12:59, ред.
Так и не назвал. 🤦‍♂️ Так Ракицкий или Клаудиньо? Слава как всегда словечек набросал, а дальше сами...
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