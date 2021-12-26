Малафеев назвал лучшего игрока «Зенита» в первой половине сезона

Бывший голкипер «Зенита» назвал лучшего футболиста питерского клуба в первой половине сезона.

Мне, как и многим поклонникам футбола, импонирует стабильность, с которой выступает Ярослав Ракицкий. Человек играет полезно и ровно чуть ли не с того момента, как пришел в клуб. Естественно, отметил бы игру и другого легионера — Клаудиньо. Техника, мастерство и желание, с которым выходит на поле бразилец, приносит пользу для всей нашей команды, его самоотдача помогает клубу в ключевые моменты игры.