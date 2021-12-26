Газизов: «Нет сомнений, что „Уфа“ сохранит прописку в РПЛ».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги года.
Непростой год для нас был. Весной мы сохранили прописку в РПЛ. Сейчас ситуация пока не лучше. Но игра команды меняется. В этом плане позитивные моменты существенны. Мы с надеждой смотрим на следующий год. Уверены, что будем играть лучше и больше радовать своих болельщиков.
Сейчас нет сомнений в том, что и в этом сезоне нам удастся сохранить прописку в РПЛ. У Стукалова есть кредит доверия, бесспорно. Мы ему доверяем.
На данный момент «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.