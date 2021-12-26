Газизов: «Нет сомнений, что „Уфа“ сохранит прописку в РПЛ».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги года.

Непростой год для нас был. Весной мы сохранили прописку в РПЛ . Сейчас ситуация пока не лучше. Но игра команды меняется. В этом плане позитивные моменты существенны. Мы с надеждой смотрим на следующий год. Уверены, что будем играть лучше и больше радовать своих болельщиков.