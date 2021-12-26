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Газизов: «Нет сомнений, что „Уфа“ сохранит прописку в РПЛ»

сегодня, 14:45

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги года.

Непростой год для нас был. Весной мы сохранили прописку в РПЛ. Сейчас ситуация пока не лучше. Но игра команды меняется. В этом плане позитивные моменты существенны. Мы с надеждой смотрим на следующий год. Уверены, что будем играть лучше и больше радовать своих болельщиков.

Сейчас нет сомнений в том, что и в этом сезоне нам удастся сохранить прописку в РПЛ. У Стукалова есть кредит доверия, бесспорно. Мы ему доверяем.

На данный момент «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 15:19
Надо верить в это....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:18
Газизов: «Нет сомнений, что „Уфа“ сохранит прописку в РПЛ».
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:12
Стукалов конечно молодец, но не волшебник!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 15:11
У меня есть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:10
Смело, оптимистично, но бездоказательно.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 15:08
Газизов знает о чем говорит,надеется на деньги Спартака. Какой же ты Газизов редиска,морковка
YVG
YVG
сегодня в 15:01
спартак оплачивает сполна расходы клуба.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:47
Посмотрим на что способна Уфа...
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