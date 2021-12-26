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«А если напишут, что я возвращаюсь в футбол?» Радимов — о слухах про Дзюбу

сегодня, 08:50

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что нападающий Артем Дзюба может перейти в «Рубин».

Началось межсезонье, сейчас будет очень много новостей и слухов о различных переходах футболистов. Как, например, эти — про Дзюбу и Сергеева. Я не хотел бы пока это комментировать, не видел никакой официальной информации. Вот бы высказался кто-то из них — сами Дзюба или Сергеев, или их клубы — «Зенит» и «Рубин». Тогда другое дело. А то вот завтра напишет кто-нибудь, что Радимов и Калиниченко возвращаются в футбол — и это тоже все будут комментировать? (Смеется)

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Все комментарии
e5655ca6fz9y
e5655ca6fz9y
сегодня в 12:48
Радимов, ты тут при чем?
YVG
YVG ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 11:26
Будто Семак что-то решает в Зените.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 10:39
При всём уважении, Владу футбол больше не светит. Он даже на подпевках у Булановой облажался. Даже пацаны на кромке ему мяч подавать не позволят..
ABir
ABir
сегодня в 10:12
И про Радимова будут комментировать, и про Калиниченко
ОПС
ОПС
сегодня в 09:24
Сначала слухи, а потом все так и будет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:18
Ну по-поводу Дзюбы, думаю, сомнений нет. И сам Дзюба дал это понять, когда плескался на Мальдивах, а его Зенит играл в Москве самый важный матч первого отрезка в РПЛ, с Динамо. Видимо, был разговор с Семаком и тот ему сказал, что на Артёма не рассчитывает. И конечно, идеальным для Дзюбы стал вариант с Рубином, где его всегда с радостью примет друг Слуцкий. Для Дзюбы вариант идеальный. Рубин не аутсайдер, а середняк, с претензиями на зону еврокубков. Ну и со Слуцким, конечно, он легко найдёт общий язык. В Зените его время прошло. Контракт заканчивается будущим летом, новый ещё не предложили. Там уже и без Дзюбы неплохо обходятся, там заправляет бразильская диаспора и российская молодёжь. Так что, отрицание Радимовым переход Дзюбы в Рубин, выглядит неактуально.
санек002
санек002 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 09:16
главный пи..обол россии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:00
Слухов больше чем новостей
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:56
Слухи, сплетни, домыслы
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:55
Дзюба - главный ньюсмейкер.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:55
Ну а что, Влад....возвращайся...:)))
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