«А если напишут, что я возвращаюсь в футбол?» Радимов — о слухах про Дзюбу

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал слухи о том, что нападающий может перейти в «Рубин».

Началось межсезонье, сейчас будет очень много новостей и слухов о различных переходах футболистов. Как, например, эти — про Дзюбу и Сергеева. Я не хотел бы пока это комментировать, не видел никакой официальной информации. Вот бы высказался кто-то из них — сами Дзюба или Сергеев, или их клубы — «Зенит» и «Рубин». Тогда другое дело. А то вот завтра напишет кто-нибудь, что Радимов и Калиниченко возвращаются в футбол — и это тоже все будут комментировать? (Смеется)