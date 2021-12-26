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Колыванов: «Захаряну рано уезжать в Европу»

сегодня, 13:07

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал слухи об интересе «Реала» к полузащитнику Арсену Захаряну.

Рано Захаряну уезжать в Европу. Даже если он поедет в «Реал», то от него сразу будут ждать, что он начнёт удивлять, сразу будут требовать от него результат. Ехать туда, чтобы сидеть в запасе, зачем? В 18 лет надо набирать форму, получать игровую практику, а не сидеть на скамейке. Захаряну ещё надо мясом обрасти, закрепиться в сборной, показать свой максимум в «Динамо». Непростое дело, когда в 18 лет такая слава на тебя падает.

Удивлён ли я этим слухам? Нет, у нас агенты нормально работают. Когда молодой игрок начинает играть, начинает прогрессировать, про него сразу начинают писать, что он может перейти туда и туда. Сейчас за многими футболистами следят с ранних лет. Пока он стоит дёшево, многие клубы хотят его выкупить, чтобы через пару лет его ценник вырос в 10 раз.

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Все комментарии
kyxy
kyxy
сегодня в 15:40
Сначало рано , потом поздно
shur
shur
сегодня в 14:53
...тревогу бейте, предлагайте парню разные вкусности за победы в клубе,
навешайте полные уши обещаний, Динамо только только из пепла восстало!!!
протон
протон
сегодня в 14:19
Увы, но российские игроки никому не интересны, даже молодые. Тем более за 20 лямов. В переход куда-нибудь в Бельгию или Нидерланды за условные 5-7 млн. евро я бы поверил. В Реал, которому проще найти талант на проверенных рынках, за еще и за 20 лямов - это полный бред
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:15
Уезжать не когда не рано!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:04
Нет уж , пусть в лучше в Европе растёт и развивается ,и ума набирается , чем в этом болоте ! Потом поздно будет !
Mangur
Mangur
сегодня в 13:47
Прав Колыванов. Надо пару лет ещё в России поиграть
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:41
Согласен что рано
Сантус
Сантус
сегодня в 13:25
До меня наконец дошло...)Все эти утки и вбросы надолго обеспечивают работой языком огромную армию людей,как в спорте,так и в СМИ...Мир который мы заслужили...
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 13:21
Это из сильного чемпионата рано уезжать. А из слабого чемпионата надо как можно быстрее сваливать. Чем быстрее окажется в топ-чемпионате и узнает их требования, тем лучше для игрока.
drug01
drug01
сегодня в 13:12
Если купит билет???
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 13:09
Пару сезонов можно ещё здесь поиграть. Но затягивать тоже не стоит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:08
Согласен с ним...
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