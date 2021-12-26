Колыванов: «Захаряну рано уезжать в Европу»

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал слухи об интересе «Реала» к полузащитнику .

Рано Захаряну уезжать в Европу. Даже если он поедет в «Реал», то от него сразу будут ждать, что он начнёт удивлять, сразу будут требовать от него результат. Ехать туда, чтобы сидеть в запасе, зачем? В 18 лет надо набирать форму, получать игровую практику, а не сидеть на скамейке. Захаряну ещё надо мясом обрасти, закрепиться в сборной, показать свой максимум в «Динамо». Непростое дело, когда в 18 лет такая слава на тебя падает.

Удивлён ли я этим слухам? Нет, у нас агенты нормально работают. Когда молодой игрок начинает играть, начинает прогрессировать, про него сразу начинают писать, что он может перейти туда и туда. Сейчас за многими футболистами следят с ранних лет. Пока он стоит дёшево, многие клубы хотят его выкупить, чтобы через пару лет его ценник вырос в 10 раз.