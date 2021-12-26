Боярский: «Не вижу причин для ухода Дзюбы из „Зенита“»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита» нападающего .

Не вижу причин для ухода Дзюбы, он все еще приносит пользу команде. Как по мне, Дзюба до сих пор лучший нападающий страны. Как минимум год он еще способен отыграть на своем уровне. Мне глубоко симпатичен этот футболист, игроков его уровня, которые могут так господствовать на «втором этаже» больше нет.

Артем — мотор команды и палочка-выручалочка в играх, когда не получается мелкий или средний пас. Не нужно ему переходить в «Рубин» прямо сейчас.