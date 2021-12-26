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Боярский: «Не вижу причин для ухода Дзюбы из „Зенита“»

сегодня, 15:08

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

Не вижу причин для ухода Дзюбы, он все еще приносит пользу команде. Как по мне, Дзюба до сих пор лучший нападающий страны. Как минимум год он еще способен отыграть на своем уровне. Мне глубоко симпатичен этот футболист, игроков его уровня, которые могут так господствовать на «втором этаже» больше нет.

Артем — мотор команды и палочка-выручалочка в играх, когда не получается мелкий или средний пас. Не нужно ему переходить в «Рубин» прямо сейчас.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 16:29
Но и нет оснований для его дальнейшего содержания...
В клубе есть те, кто способен давать результат...
"Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки несёт курица" (М.Тэтчер)
Garrincha58
Garrincha58 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 16:25
а он ещё два года точно будет радовать МС Боярского но самое смешное будет ли сам МС смотреть его на Газпром арене ведь Боярский ярый противник Fan ID
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:23
Господин российский народный мушкетёр вам нравится как этот долговязый ходит пешком и позорит весь клубный футбол в Европе????
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:14
Так не вы же, Михаил, "Зенит" тренируете. Хоть вам Артем и со всех сторон симпатичен, его палочка-выручалочка Семака давно не устраивает.
Elliada
Elliada
сегодня в 16:14
Боярскому нужно очки поменять, если не видит.

Сам Дзюба никуда не уйдет (кто же откажется от такой зарплаты?). У Бэйла и Озила появился новый единомышленник
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:08
Сколько людей столько мнений. Как по мне, то по поводу "мотора команды" слегонца, а может и не слегонца погорячился М.С.Боярский. На мой сугубо субъективный взгляд это сейчас больше тормоз команды, чем мотор. Да, в матчах РПЛ можно и с Дзюбой играть, но смею предположить, что амбиции клуба простираются чуть дальше, чем успехи в РПЛ. А вот в ЕК игра с Дзюбой в старте, когда соперник, скажем так, не уступает или превосходит в классе это практически игра в меньшинстве. Разве что при стандартах в своей штрафной может помочь, а так бесполезно бродит пешком где-то впереди, абсолютно не напрягая защиту соперника и со взором стратега-полководца наблюдает как его команда пашет в обороне. Ладно пусть бы бродил если бы убежать мог ежели что, а так толку ноль. С бестолковой игрой и тактикой забрось на Дзюбу, а там авось скинет удачно о "Зенит" вытерли ноги в ГЭ ЛЧ прошлого сезона. Его максимум на данный момент это выйти минут на 15-20 на замену. Как обычно личное мнение.
YVG
YVG
сегодня в 16:08
Дзюба никуда и не уйдет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:55
Дзюба точно уходить никуда не хочет.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:42
Правильно Мишка,оставляйте,нам он и 3 не нужен.)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:25, ред.
Встреча Боярского и пана Петржелы ,обсуждить нахождение Дзюбы в Зените.
beefs
beefs
сегодня в 15:24
если бы ты платил ему зарплату, тогда бы говорил по-другому...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Сдулся Артём в последнее время...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:09, ред.
Шляпа ничего не видит... Тупые дифирамбы от мушкетёра)))
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