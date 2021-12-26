Канищев: «У Семака и Дзюбы всё в порядке со взаимоотношениями»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о возможном уходе из питерского клуба нападающего .

Только Артем может решить: стоит ли ему сейчас оставаться в «Зените» или нет. Конечно, если он будет в таком же состоянии, как был в конце этой части сезона, будет получать мало игровой практики, то оставаться в «Зените» смысла особо нет.

У Дзюбы есть хорошая способность привести себя в порядок в случае хорошей мотивации. Много зависит от психологического состояния Артема. Важно понимать, какие цели Дзюба вообще ставит перед собой сейчас. Если у Артема нет мотивации в «Зените», то лучше найти её где-то в другом клубе.

Хотя я скорее не верю в то, что Семак не хочет, чтобы Артем продлевал контракт с «Зенитом». Думаю, у Семака и Дзюбы всё в порядке со взаимоотношениями, у Артема есть понимание с руководством клуба.