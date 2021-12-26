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Канищев: «У Семака и Дзюбы всё в порядке со взаимоотношениями»

сегодня, 12:28

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о возможном уходе из питерского клуба нападающего Артема Дзюбы.

Только Артем может решить: стоит ли ему сейчас оставаться в «Зените» или нет. Конечно, если он будет в таком же состоянии, как был в конце этой части сезона, будет получать мало игровой практики, то оставаться в «Зените» смысла особо нет.

У Дзюбы есть хорошая способность привести себя в порядок в случае хорошей мотивации. Много зависит от психологического состояния Артема. Важно понимать, какие цели Дзюба вообще ставит перед собой сейчас. Если у Артема нет мотивации в «Зените», то лучше найти её где-то в другом клубе.

Хотя я скорее не верю в то, что Семак не хочет, чтобы Артем продлевал контракт с «Зенитом». Думаю, у Семака и Дзюбы всё в порядке со взаимоотношениями, у Артема есть понимание с руководством клуба.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 15:02
Дзюба давно не делает погоду в Зените, можно обратно в спартак.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:14
Зюба опять сказал чтото не то!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:10
Предположение Канищева просто версия, причем не самая убедительная. Недовольное лицо на скамейке запасных и отъезд на кормление ручных скатов на решающий матч перед зимней паузой может сказать о многом. Как говорит Слуцкий, который прекрасно знает Артема - Дзюба, может стать человеком, поднявшим знамя, если в него верят и говорят, что он самый важный и может стать причиной разложения команды изнутри, если его держат на скамейке запасных.
sv_1969
sv_1969 ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 13:08
Ему со своей зрЯплатой клуб не найти
Doping87
Doping87
сегодня в 12:57
Помоему всё и так понятно. Дзюба перестал успевать восстанавливаться физически между играми, поэтому потерял место в основе. Семак ротировать состав тоже не сильно любит. Либо Дзю пойдёт на снижение зп и станет игроком замены(второй Ерохин), либо пора разбегаться и искать новый клуб.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:31
Семак главный тренер или пустышка.
протон
протон
сегодня в 12:30
Значит не всё в порядке.
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