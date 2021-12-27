Кварацхелия: «Не считаю, что я регрессирую в России»

Полузащитник «Рубина» поделился мыслями о своей карьере.

Мамука Джугели (агент игрока) – близкий друг моего отца, у нас давние отношения. Он играет большую роль – все зависит от него и от меня. Я доверяю ему на 100 процентов и уверен, что он сделает для меня все возможное.

Я не считаю, что регрессирую в лиге России, в этом чемпионате я прибавил. Я набрался опыта, стал более подготовленным физически, но каждый может высказать свое мнение, я не вижу в этом проблемы.