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Кварацхелия: «Не считаю, что я регрессирую в России»

сегодня, 08:48

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поделился мыслями о своей карьере.

Мамука Джугели (агент игрока) – близкий друг моего отца, у нас давние отношения. Он играет большую роль – все зависит от него и от меня. Я доверяю ему на 100 процентов и уверен, что он сделает для меня все возможное.

Я не считаю, что регрессирую в лиге России, в этом чемпионате я прибавил. Я набрался опыта, стал более подготовленным физически, но каждый может высказать свое мнение, я не вижу в этом проблемы.

Ранее появлялась информация об интересе к Хвиче со стороны клуба АПЛ.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:10, ред.
я два года пишу под статьями о нем, что он раздутая пустышка. и ты увидишь в итоге, что я прав.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 10:00
Тем не менее, стоимость 20летнего Хвичи 18 млн, так что думаю он ещё в топе. И я считаю он сильнее Грилиша из МС
ОПС
ОПС
сегодня в 09:43
Пусть считает так и дальше.
1bear
1bear
сегодня в 09:36
ей,агент - найди уже команду для молодого земляка - пусть в АПЛ попробует или деньги важнее ?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:34
Уехал бы он...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:31
Всё лучше, чем в Грузии играть.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 09:03
Захвалили парня СМИ, заоблизывали. А я второй год пишу, что он переоценен. Не раз аргументировал в комментах под статьями.

Вопрос. И где теперь ваш хваленый Кварацхелия? В Тоттенхэме? Атлетико? Наполи? Где?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:50
Ну смотря как на это посмотреть...:))
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