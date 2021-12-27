Аршавин рассказал, реально ли «Зениту» окупить трансфер Малкома

Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» оценил реальность клуба окупить трансфер форварда Малкома.

Этот «Зенит» сильнее команды, в которой играл я? Для меня пока не было «Зенита» сильнее команды 2008 года.

Дорогие трансферы не оправдываются? Понятно, что игроки дорожают. Один и тот же футболист 10 лет назад стоил бы в три раза меньше. Так как «Зенит» хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки. Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов «Зенит» — середняк по бюджету.

40 миллионов евро за Малкома? Естественно, для нашего рынка такие покупки единичные. Но, повторюсь, «Зенит» должен пробовать совершать и такие трансферы. Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане, и будет больше шансов выстрелить на европейской арене.

Окупить такой трансфер реально? Если бы «Зенит» с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из «Барселоны» — он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в «Лионе».