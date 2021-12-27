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Аршавин рассказал, реально ли «Зениту» окупить трансфер Малкома

сегодня, 09:39

Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин оценил реальность клуба окупить трансфер форварда Малкома.

Этот «Зенит» сильнее команды, в которой играл я? Для меня пока не было «Зенита» сильнее команды 2008 года.

Дорогие трансферы не оправдываются? Понятно, что игроки дорожают. Один и тот же футболист 10 лет назад стоил бы в три раза меньше. Так как «Зенит» хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки. Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов «Зенит» — середняк по бюджету.

40 миллионов евро за Малкома? Естественно, для нашего рынка такие покупки единичные. Но, повторюсь, «Зенит» должен пробовать совершать и такие трансферы. Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане, и будет больше шансов выстрелить на европейской арене.

Окупить такой трансфер реально? Если бы «Зенит» с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из «Барселоны» — он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в «Лионе».

Ранее сообщалось, что Малком претендует на приз лучшему бразильцу из-за рубежа.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 10:40
Как минимум Тимощука, Крижанаца и Текке помню...
dеigandre
dеigandre
сегодня в 10:37
Интересно, а как сам Малком оценивает свой этап карьеры в Лионе?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:32
Ответ очевиден: нереально.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:31
Шарик , ты балбес !
В Зените 2008 года не было легионеров !
berda2003
berda2003
сегодня в 10:01
а как с молодёжью, директор? многих воспитал?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:58, ред.
Прежде чем его покупать надо было подумать почему Барса скидывает его! И в медицинском плане надо было провести углубленное обследование. А то слюни развесили типа с Барсы чел) На графике трансфермаркета видно что пиковая его цена была в Бордо 45 млн а в Барсе она поползла вниз и упала до 40 млн. Ну а сейчас он стоит 22 млн и оправдать его трансфер не получится, думаю. И что-то Андрюха загнул про Лион)))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 09:56, ред.
"Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов «Зенит» — середняк по бюджету".

Обратите внимание. Это главная фраза. Она говорит нам о менталитете Зенита. Команда не способна побеждать, если у них нету преимущества в деньгах.

Подумать только, мы по бюджету середняки на евроарене! Ах, это ужасно. Вот если бы были богаче всех - тогда да. А быть середняком - это надо же бороться, думать, что-то создавать на поле. Нет, не для Зенита такой подход.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:41
Конечно, нереально!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:40
Тот Зенит это вам не этот Зенит!
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