ЦСКА хотел подписать ещё двух игроков «Сочи», кроме Заболотного.

Прошлым летом ЦСКА оформил переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного.
По данным источника, «армейцы» всерьез рассматривали вариант с трансфером ещё двух футболистов «Сочи». Речь идёт о защитнике Сергее Терехове и полузащитнике Кристиане Нобоа.
Кроме того, в подписании Терехова был заинтересован «Краснодар». Оба клуба предлагали Сергею условия лучше, чем он имеет в «Сочи», однако защитник принял решение остаться в команде из-за Владимира Федотова, вместе с которым он работал ещё в «Оренбурге».
Я почему-то уверен что эти двое которые не были подписаны, а это Нобоа, от которого зависит рисунок игры всей команды Сочи, и отсутствие его на поле сразу бросается в глаза 👀 , точно бы помог ЦСКА. Он является ведущим игроком Сочинцев, и это факт. И уж пользы принёс намного больше чем нападающий Заболотный. Да и Терехов ничего не испортил в игре ЦСКА, а наоборот, оборона ЦСКА была бы намного мобильней. Терехов очень хорошо всегда поддерживает атаку, надёжно играет в обороне. Фернандес, Дивеев, и Терехов очень неплохо бы смотрелись в обороне ЦСКА , а Нобоа и Дзагоев был бы отличный дирижёрский тандем всего армейского ансамбля , плюс ➕ свободный художник Эджуке впереди в завершающей фазе атаки приносили бы уж точно больше пользы для ЦСКА чем один Заболотный. Кстати, в такой моей фантазии и скорее всего и Заболотный с Эджуке смотрелись бы думаю очень гармонично, дополняя друг друга. Как-то так на мой субъективный взгляд. Пофантазировал немного !!!)
Всем Добра !!!
Я почему-то уверен что эти двое которые не были подписаны, а это Нобоа, от которого зависит рисунок игры всей команды Сочи, и отсутствие его на поле сразу бросается в глаза 👀 , точно бы помог ЦСКА. Он является ведущим игроком Сочинцев, и это факт. И уж пользы принёс намного больше чем нападающий Заболотный. Да и Терехов ничего не испортил в игре ЦСКА, а наоборот, оборона ЦСКА была бы намного мобильней. Терехов очень хорошо всегда поддерживает атаку, надёжно играет в обороне. Фернандес, Дивеев, и Терехов очень неплохо бы смотрелись в обороне ЦСКА , а Нобоа и Дзагоев был бы отличный дирижёрский тандем всего армейского ансамбля , плюс ➕ свободный художник Эджуке впереди в завершающей фазе атаки приносили бы уж точно больше пользы для ЦСКА чем один Заболотный. Кстати, в такой моей фантазии и скорее всего и Заболотный с Эджуке смотрелись бы думаю очень гармонично, дополняя друг друга. Как-то так на мой субъективный взгляд. Пофантазировал немного !!!)
Всем Добра !!!
ЗАболотный другое дело. Он наш воспитан к и решил домой вернуться. Кстати картины не испортил. Тем более Антон пришёл бесплатно. Это моё мнение, которое никому не навязываю.
ЗАболотный другое дело. Он наш воспитан к и решил домой вернуться. Кстати картины не испортил. Тем более Антон пришёл бесплатно. Это моё мнение, которое никому не навязываю.