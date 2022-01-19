ЦСКА хотел подписать ещё двух игроков «Сочи», кроме Заболотного.

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сегодня, 12:31

Прошлым летом ЦСКА оформил переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

По данным источника, «армейцы» всерьез рассматривали вариант с трансфером ещё двух футболистов «Сочи». Речь идёт о защитнике и полузащитнике .

Кроме того, в подписании Терехова был заинтересован «Краснодар». Оба клуба предлагали Сергею условия лучше, чем он имеет в «Сочи», однако защитник принял решение остаться в команде из-за , вместе с которым он работал ещё в «Оренбурге».