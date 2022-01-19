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ЦСКА хотел подписать ещё двух игроков «Сочи», кроме Заболотного

сегодня, 12:31

Прошлым летом ЦСКА оформил переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

По данным источника, «армейцы» всерьез рассматривали вариант с трансфером ещё двух футболистов «Сочи». Речь идёт о защитнике Сергее Терехове и полузащитнике Кристиане Нобоа.

Кроме того, в подписании Терехова был заинтересован «Краснодар». Оба клуба предлагали Сергею условия лучше, чем он имеет в «Сочи», однако защитник принял решение остаться в команде из-за Владимира Федотова, вместе с которым он работал ещё в «Оренбурге».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 15:11
А кто хотел? "Огласите, пожалуйста весь список" В списке никого нет. Это утка была
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:09
А я почему то считаю, что такого не было и не могло быть в принципе, учитывая их преклонный возраст. Наличие здорового магнуссона и молодого Мухина полностью исключает необходимость приобретения гроков предпенсинного и пенсионного возраста
ЗАболотный другое дело. Он наш воспитан к и решил домой вернуться. Кстати картины не испортил. Тем более Антон пришёл бесплатно. Это моё мнение, которое никому не навязываю.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 14:26, ред.
Из них только касьера интересен, нобоа слишком стар, хотя в текущий момент может помочь, он лучше любого нашего плзщ
Терехова особо не рассматривал, оценить сложно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:10, ред.
ЦСКА хотел подписать ещё двух игроков «Сочи», кроме Заболотного.
Я почему-то уверен что эти двое которые не были подписаны, а это Нобоа, от которого зависит рисунок игры всей команды Сочи, и отсутствие его на поле сразу бросается в глаза 👀 , точно бы помог ЦСКА. Он является ведущим игроком Сочинцев, и это факт. И уж пользы принёс намного больше чем нападающий Заболотный. Да и Терехов ничего не испортил в игре ЦСКА, а наоборот, оборона ЦСКА была бы намного мобильней. Терехов очень хорошо всегда поддерживает атаку, надёжно играет в обороне. Фернандес, Дивеев, и Терехов очень неплохо бы смотрелись в обороне ЦСКА , а Нобоа и Дзагоев был бы отличный дирижёрский тандем всего армейского ансамбля , плюс ➕ свободный художник Эджуке впереди в завершающей фазе атаки приносили бы уж точно больше пользы для ЦСКА чем один Заболотный. Кстати, в такой моей фантазии и скорее всего и Заболотный с Эджуке смотрелись бы думаю очень гармонично, дополняя друг друга. Как-то так на мой субъективный взгляд. Пофантазировал немного !!!)
Всем Добра !!!
FruttyPups
FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:56
исправили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:51
Хотели но к счастью для ЦСКА этого не случилась, и это хорошо.
Что Бог не делает, всё к лучшему.)).
112910415
112910415
сегодня в 12:44
однако защитник принял решение остаться в команде из Владимира Федотова
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299247/terehov-sergey-cska 19.01.2022
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:37
Теперь так нельзя...
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