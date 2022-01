Нападающий «Барселоны» получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» Бильбао.

Форвард не смог продолжить игру на 96-й минуте. Вместо него на поле появился Сержиньо Дест.

In his second game back from a hamstring injury, Ansu Fati leaves in the 96th minute with another apparent injury 🤕 pic.twitter.com/sCI7RsIcZ3