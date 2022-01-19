Лунёв: «Обидно, что год начался так неудачно»

Голкипер «Байера» высказался по поводу операции на голеностопе.

16 января на тренировке получил повреждение голеностопа в игровом эпизоде. На следующий день сделали МРТ , стало понятно, что потребуется операция. Впрочем, доктор после осмотра сказал, что все могло быть хуже.

Во вторник меня прооперировали в Кёльне, все прошло хорошо. Сроки восстановления после подобных повреждений обычно занимают от 6 до 10 недель.

С одной стороны, очень хочется побыстрей вернуться в строй, но, с другой стороны, форсировать восстановление точно не стоит. Несколько дней придется походить на костылях, потом начну разрабатывать ногу. Ну и ничего не мешает активно работать над верхним плечевым поясом.

Сейчас в Германии со мной моя семья: супруга с сыном. Так что с поддержкой все хорошо. Правда, я какое-то время жене не помощник: на костылях особенно не разгуляешься.

Конечно, обидно, что год начался так неудачно, но упаднических настроений нет и в помине: травмы – неизбежная часть футбола. Настроен на активное восстановление и скорейшее возвращение на поле.