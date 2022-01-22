Лисакович — фанатам «Локомотива»: «Вы всегда в моём сердце»

Нападающий , который перебрался из «Локомотива» в «Рубин», поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку.

Так в жизни меня еще никто не принимал и не любил, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они всегда в моем сердце.

Спасибо за такую поддержку! Так, как они поддерживают команду – это дорогого стоит!