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Лисакович — фанатам «Локомотива»: «Вы всегда в моём сердце»

вчера, 08:49

Нападающий Виталий Лисакович, который перебрался из «Локомотива» в «Рубин», поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку.

Так в жизни меня еще никто не принимал и не любил, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они всегда в моем сердце.

Спасибо за такую поддержку! Так, как они поддерживают команду – это дорогого стоит!

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:37
А в Рубине норм встретили?!
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:33
Вот это ты зря бумагу переводишь и время тратишь-слова будут ровно те же.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:33
Удачи Виталику в казанском Рубине!
В Локо у тебя не получилось, может в Рубине раскроешься по другому.
Всё зависит от тактики и от доверия тренерского штаба.
Я лично нормально отношусь к Лисаковичу, но его появление на поле я не рассматривал как усиление игры, скорее наоборот.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:32
...но захлопнул я дверцу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:48
А зачем тогда ущел.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:33
Удачи в Рубине.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:31
Надо запомнить его слова..., нет - даже записать и опосля сравнить с теми которые скажет прощаясь с рубиновыми)
ABir
ABir
вчера в 09:28
Не все при переходе так говорят
ДСА
ДСА
вчера в 09:04
Да ладно: ушел и забыл.
jrtbu8k98pre
jrtbu8k98pre
вчера в 08:57
Ты теперь о новом клубе думай...
А любовь фанатов не преувеличивай.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:53
Красивые слова, не более...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:52
Это просто слова
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