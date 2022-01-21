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Д. Комбаров — о введении Fan ID: «Не очень хорошая новость»

сегодня, 18:24

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи, что болельщики клуба решили бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

Я сейчас не готов это комментировать. Как я отношусь к введению Fan ID в России? Не очень хорошая новость, как мне кажется. Это ограничит доступ на стадион случайным прохожим и людям, которые захотят спонтанно сходить на футбол.

Тут, наверное, какие-то другие преследуются интересы, углубляться не хотелось бы.

Поддерживаю ли я болельщиков «Спартака»? Сейчас я это не обсуждаю.

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shur
shur
сегодня в 18:59
....правда один у нас во дворе докричался, мы ему просто пиз-ы дали и
доигрывали без него, ушёл, обиделся!!!
shur
shur
сегодня в 18:56, ред.
...эврика!!! А если наоборот, заходят все кому не лень, орать , матюгаться можно
только футболистам, трибуны молчат.............вот это футбол!!! И только в России,
раз по другому не могут и не хотят!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:39
Захочешь разок на стадион пойти, и не пойдешь. Слишком много мороки.
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