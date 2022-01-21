Д. Комбаров — о введении Fan ID: «Не очень хорошая новость»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи, что болельщики клуба решили бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.
Я сейчас не готов это комментировать. Как я отношусь к введению Fan ID в России? Не очень хорошая новость, как мне кажется. Это ограничит доступ на стадион случайным прохожим и людям, которые захотят спонтанно сходить на футбол.
Тут, наверное, какие-то другие преследуются интересы, углубляться не хотелось бы.
Поддерживаю ли я болельщиков «Спартака»? Сейчас я это не обсуждаю.
доигрывали без него, ушёл, обиделся!!!
доигрывали без него, ушёл, обиделся!!!
только футболистам, трибуны молчат.............вот это футбол!!! И только в России,
раз по другому не могут и не хотят!!!
только футболистам, трибуны молчат.............вот это футбол!!! И только в России,
раз по другому не могут и не хотят!!!