Каттани — о Пруцеве: «Он очень искусен в работе с мячом»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на переход в московский клуб хавбека «Крыльев Советов» Данилы Пруцева.
Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Пруцев. Он молод, но уже приобрел значительный опыт.
Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч и играть в футбол в собственном стиле.
Это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесет отличные результаты
"Золотой состав"...ни больше ни меньше...
Глядя на нынешний супер состав диву даёшься как раньше селекция привозила неких Луис Адрианов-Фернандо-Зе...
"Золотой состав"...ни больше ни меньше...
Глядя на нынешний супер состав диву даёшься как раньше селекция привозила неких Луис Адрианов-Фернандо-Зе...
Коффрие и Николсон - однозначные усиления
Классен и Пруцев - посмотрим
Свинов - однозначно как сменщика брали
Коффрие и Николсон - однозначные усиления
Классен и Пруцев - посмотрим
Свинов - однозначно как сменщика брали
По факту же...кто нибудь считает что Пруцев,Свинов,Кофрие,Николсон,Классен - вообще усиления ???
Для столь популярной амбициозной и большой команды как Спартак ???
По факту же...кто нибудь считает что Пруцев,Свинов,Кофрие,Николсон,Классен - вообще усиления ???
Для столь популярной амбициозной и большой команды как Спартак ???