Каттани — о Пруцеве: «Он очень искусен в работе с мячом»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на переход в московский клуб хавбека «Крыльев Советов» .

Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Пруцев. Он молод, но уже приобрел значительный опыт.

Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч и играть в футбол в собственном стиле.

Это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесет отличные результаты