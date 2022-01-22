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Каттани — о Пруцеве: «Он очень искусен в работе с мячом»

вчера, 08:27

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на переход в московский клуб хавбека «Крыльев Советов» Данилы Пруцева.

Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Пруцев. Он молод, но уже приобрел значительный опыт.

Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч и играть в футбол в собственном стиле.

Это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесет отличные результаты

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 13:05, ред.
И я про тоже....
"Золотой состав"...ни больше ни меньше...

Глядя на нынешний супер состав диву даёшься как раньше селекция привозила неких Луис Адрианов-Фернандо-Зе...
Penokkio
Penokkio ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:01
Отвечая на твой вопрос:
Коффрие и Николсон - однозначные усиления
Классен и Пруцев - посмотрим
Свинов - однозначно как сменщика брали
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:36
Посмотрим на этого жонглёра!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:35
Послушаешь Каттани энд Ваноли - так у них команда мечты...ЛЕ уже в кармане...до неминуемого чемпионства 4 месяца...

По факту же...кто нибудь считает что Пруцев,Свинов,Кофрие,Николсон,Классен - вообще усиления ???
Для столь популярной амбициозной и большой команды как Спартак ???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:19
Эта серия мне нравится пока. Каттани слова на ветер не бросает.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:15
Ждем что Зарема скажет
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:13
Пока он очень искустный вышибатель денег.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:07
Начинается свадьба итальянская.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:03
Перспективы у него есть.
beefs
beefs
вчера в 08:31
Посмотрим, рано не захвалите, а то много таких способных, да с такой зарплатой оказываются потом в Монако....
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:28, ред.
Посмотрим на него на поле , искусителя такого .
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