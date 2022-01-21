Кафельников — о Fan ID: «Больше мы не увидим заполненных трибун»

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал слухи, что болельщики «красно-белых» решили бойкотировать матчи команды в связи с введением Fan ID.

Они правильно сделали. Я однозначно их поддерживаю.

Навредит ли это нововведение российскому футболу? Двух мнений здесь быть не может. Естественно, навредит. Я думаю, что фанатские группировки всех клубов России будут солидарны, уверен, что больше мы не увидим заполненных трибун, если реально всё так будет. Я так понимаю, что обратного пути нет. Это катастрофа.

Я надеюсь, что фанаты задний ход уже не дадут, а будут придерживаться своего решения. Я их поддерживаю.