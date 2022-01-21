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Кафельников — о Fan ID: «Больше мы не увидим заполненных трибун»

сегодня, 18:20

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал слухи, что болельщики «красно-белых» решили бойкотировать матчи команды в связи с введением Fan ID.

Они правильно сделали. Я однозначно их поддерживаю.

Навредит ли это нововведение российскому футболу? Двух мнений здесь быть не может. Естественно, навредит. Я думаю, что фанатские группировки всех клубов России будут солидарны, уверен, что больше мы не увидим заполненных трибун, если реально всё так будет. Я так понимаю, что обратного пути нет. Это катастрофа.

Я надеюсь, что фанаты задний ход уже не дадут, а будут придерживаться своего решения. Я их поддерживаю.

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kasyak7
kasyak7
сегодня в 20:01
В скором будущем чтобы попасть на футбол нужен fan id , qr код,прививка,,+ билет.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:59
Помнится, до повышения тарифа проезда на такси, в 1977 году, в Москве, да и не только в ней, такси поймать было невозможно! На вокзалах Москвы люди часами стояли в очереди на такси! Но когда тариф подняли на 100% , то люди, поначалу, от такси отказались и теперь таксисты часами ждали клиентов на вокзалах. Но прошло не так много времени и такси опять стали нарасхват. Люди просто привыкли к новым ценам.
Так будет и с Fan ID. Поначалу народ это примет в штыки, а со временем смирится.
shur
shur
сегодня в 18:42, ред.
...и ещё на фига нам заполненные трибуны при отсутствии самой игры !!!
НО когда на поле настоящий футбол это зрелище и орать то некогда, только
наблюдать что происходит на поле и радоваться при взятии ворот или выдохнуть
при промахе.....!!!
shur
shur
сегодня в 18:38, ред.
...у вас муха на корте пролетит - СТОП ИГРА!!! Судья постоянно следит за движением и тишиной!!! И вот приходят фаны Спа и всё, теннис в ж-пе!!!
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