Колосков — о Пруцеве: «Я даже такого игрока не знаю»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход в «Спартак» полузащитника .

Пруцев? Я даже такого игрока не знаю. Если «Спартак» взял, значит, он им нужен, а так понятия не имею кто это. Что касается Игнатова, то он мне понравился в первой половине сезона. Есть хороший потенциал, видны задатки футболиста высокого уровня. Дальше все будет зависеть только от него. Играть он начал недавно, поэтому все эти слова на перспективу. Руководство «Спартака» приняло правильное решение продлить контракт с Игнатовым.