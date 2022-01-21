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Колосков — о Пруцеве: «Я даже такого игрока не знаю»

сегодня, 18:31

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход в «Спартак» полузащитника Данилы Пруцева.

Пруцев? Я даже такого игрока не знаю. Если «Спартак» взял, значит, он им нужен, а так понятия не имею кто это. Что касается Игнатова, то он мне понравился в первой половине сезона. Есть хороший потенциал, видны задатки футболиста высокого уровня. Дальше все будет зависеть только от него. Играть он начал недавно, поэтому все эти слова на перспективу. Руководство «Спартака» приняло правильное решение продлить контракт с Игнатовым.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:31
Я тоже чтото не припоминаю такого!
Gahi
Gahi
сегодня в 19:19
Очень странно слышать от Почётного президента РФС Вячеслава Ивановича что он первый раз слышит такого футболиста как Пурцев. Хотя команда "Крылья Советов" своей игрой многих приятно удивила и тем более результатами. Одно это должно привлечь внимание к команде больших начальников от футбола, чтобы помогать и дать дорогу таким футболистам как Пурцев и помочь им раскрыться ещё ярче для Российского футбола. А сколько таких перспективных молодых футболистов по всей стране, которых упорно не ходят видеть те, кто по долгу своей службы в футболе обязаны это делать. Желаю Пурцеву добиться больших успехов в новой команде и стремиться попасть и стать ведущим игроком сборной команды России. Удачи
Cat01
Cat01
сегодня в 18:48
Скоро все узнаем!!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:41
Ты ещё много не знаешь.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:40
Совсем дряхлый Колосков стал.
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