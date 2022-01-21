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Языджи: «Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб, как ЦСКА»

сегодня, 21:09

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи, который сегодня присоединился к «армейцам» на сборах в Испании, прокомментировал своей переход в московский клуб.

Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб, как ПФК ЦСКА. Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле. Мой характер таков, что я не люблю много говорить — просто хочу играть, побеждать вместе c моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ПФК ЦСКА!

Языджи уже познакомился с тренерским штабом, футболистами и персоналом команды и принял участие в вечерней тренировке «красно-синих».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:50
А мы посмотрим как будешь играть тогда и решим радоваться или плакать)).
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 21:42
    протон
    протон
    сегодня в 21:40
    Извините, а комменты про Наташ когда будут?
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 21:40
    И, увы, вляпался в самую позорную презентацию в истории РПЛ, которую теперь всегда будут припоминать ЦСКА.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:28
    А в предыдущем клубе что было не так? Другое любил???
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:18
    Скоро убедишься, что всё далеко не так...
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 21:11
    А тут Наташи!!!!
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