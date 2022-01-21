Языджи: «Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб, как ЦСКА»

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи, который сегодня присоединился к «армейцам» на сборах в Испании, прокомментировал своей переход в московский клуб.
Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб, как ПФК ЦСКА. Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле. Мой характер таков, что я не люблю много говорить — просто хочу играть, побеждать вместе c моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ПФК ЦСКА!
Языджи уже познакомился с тренерским штабом, футболистами и персоналом команды и принял участие в вечерней тренировке «красно-синих».