Д. Билялетдинов: «Удивлён, что у „Спартака“ раньше не было женской команды»

Экс-хавбек «Спартака» отреагировал на начале создания женской команды «красно-белых».

Я удивлен, что у «Спартака» раньше не было женской команды, если честно, не обращал внимания на это. Если сейчас надумали это сделать, то это правильный шаг. Женский футбол нужно развивать и поддерживать, здорово, что такое решение приняли в РФС . Но становление команды все равно занимает не один год, эта программа должна быть рассчитана на годы вперед, надеюсь, что у «Спартака» получится, потому что женский футбол в стране нужно поддерживать.