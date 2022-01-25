ГлавнаяНовостиЖенский футболРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Д. Билялетдинов: «Удивлён, что у „Спартака“ раньше не было женской команды»

вчера, 19:08

Экс-хавбек «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на начале создания женской команды «красно-белых».

Я удивлен, что у «Спартака» раньше не было женской команды, если честно, не обращал внимания на это. Если сейчас надумали это сделать, то это правильный шаг. Женский футбол нужно развивать и поддерживать, здорово, что такое решение приняли в РФС. Но становление команды все равно занимает не один год, эта программа должна быть рассчитана на годы вперед, надеюсь, что у «Спартака» получится, потому что женский футбол в стране нужно поддерживать.

Все новости
ОфициальноВ «Спартаке» началась работа по созданию женской команды
24 января
ОфициальноФутболистка сборной России Абдуллина перешла в «Челси»
22 декабря 2021 Фото
Официально«Динамо» открывает новое направление – женский футбол
02 декабря 2021
Экс-форвард женского «Лидса» собирает средства для лечения склероза
26 ноября 2021
Россиянка забила самый быстрый гол в профессиональном женском футболе
26 октября 2021 Видео
Фол дня. Грубый удар в бедро из женского дерби Манчестера
10 октября 2021 Видео
Сортировать
Все комментарии
Сергей Гиска
Сергей Гиска ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:22
Просто не понял причем женская команда к глушакову
makkie
makkie
вчера в 20:59
Женский футбол худо-бедно популярный только на уровне сборных.
В остальном за ним мало кто следит. Хоть майками меняйся для поднятия рейтинга )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:48
Ну круто жэ, Народная женская команда Спартак! 😜
David Young
David Young ответ Сергей Гиска (раскрыть)
вчера в 20:36
Что Вы имеете ввиду ("попарили").
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:29
Всё движется к тому, что и мужская посчезнет в пердиве)
Сергей Гиска
Сергей Гиска
вчера в 20:06, ред.
Если кто-то желает чтоб его попарили пусть не приплетает сюда женский футбол
memphis
memphis
вчера в 19:49
Эх.. Глушаков бы их попарил....
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:18
Появилось настоящее поле деятельности у Заремы.
протон
протон
вчера в 19:13
Думаю женская команда будет более мужественная.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:11
И так бывает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100