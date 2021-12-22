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Футболистка сборной России Абдуллина перешла в «Челси»

вчера, 16:20

Полузащитница женской команды «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина перешла в «Челси».

20-летняя футболистка подписала контракт на два с половиной года — до июня 2024-го. Алсу будет выступать под номером «27» и начнет играть за чемпионок Англии с 2022 года.

«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от „Челси“, я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы.

Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших.

Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев», – прокомментировала переход Абдуллина.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 20:15
Большая молодец. Желаю ей очень значительных успехов в составе женского Челси и в карьере в целом.
протон
протон
вчера в 19:57
Девчонка оказалась круче всех российских мужиков-футболистов)))
4RT
4RT
вчера в 18:18
Скоро будем смотреть женский чемпионат мира, а не мужской
alexamit
alexamit
вчера в 18:07
Удачи!И поменьше травм!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:23
Это Шаг вперёд...
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