Футболистка сборной России Абдуллина перешла в «Челси»

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вчера, 16:20

Полузащитница женской команды «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина перешла в «Челси».

20-летняя футболистка подписала контракт на два с половиной года — до июня 2024-го. Алсу будет выступать под номером «27» и начнет играть за чемпионок Англии с 2022 года.

«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от „Челси“, я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы.

Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших.

Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев», – прокомментировала переход Абдуллина.