В «Спартаке» началась работа по созданию женской команды

Пресс-служба «Спартака» сообщила о начале работы по созданию женской команды.

Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи — созданию женского подразделения.

В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в Академию.

«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА , УЕФА и РФС , которые активно развивают женский футбол.

Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением.