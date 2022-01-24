В «Спартаке» началась работа по созданию женской команды

Пресс-служба «Спартака» сообщила о начале работы по созданию женской команды.
Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи — созданию женского подразделения.
В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в Академию.
«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол.
Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением.
Ранее «Динамо» объявило о начале создания женской команды.
Все правильно. Мужик в семье Зарема, руководит мужской командой. Теперь есть дело и для Федуна
Все правильно. Мужик в семье Зарема, руководит мужской командой. Теперь есть дело и для Федуна