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В «Спартаке» началась работа по созданию женской команды

вчера, 15:38

Пресс-служба «Спартака» сообщила о начале работы по созданию женской команды.

Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи — созданию женского подразделения.

В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в Академию.

«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол.

Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением.

Ранее «Динамо» объявило о начале создания женской команды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:16
Давно пора. Кстати, как там дела с мини-футбольным Спартаком? Хотелось бы, чтобы и в других видах спорта, вернули или организовали красно-белые команды. Не сильно приятно было наблюдать, как гандбольный Спартак, вдруг, как бы невзначай, не просто перестал быть Спартаком, но перекрасился в ЦСКА. Правда, это уже вопросы не к Арнольдычу. Ему и футбольного Спартака хватает.
протон
протон
вчера в 21:15
Теперь будет не только "Спартак М", но и "Спартак Ж"
Все правильно. Мужик в семье Зарема, руководит мужской командой. Теперь есть дело и для Федуна
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:13
Во теперь будем чем заняться Зареме вдруг она чемпионом сделает женский Спартак то тогда заткнет всех в том числе и Федуна)))
4RT
4RT
вчера в 17:40
На баб будет по приятнее смотреть, особенно когда они футболками будут обмениваться
lotsman
lotsman
вчера в 17:17
Женская будет бить мужскую.))
МапС
МапС
вчера в 17:17, ред.
Дожили... токо бабьего футбола нам не хватает.
старина
старина
вчера в 17:08
Мужскую бы до ума довели сначала....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Наверное федун решил сбагрить зарему в женский коллектив, но она крепкий орешек.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:05
Пошла "заремщина"!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:58
Вы бы для начало мужскую собрали как надо.... а так что, тренером у женской Зерема намечается?
beefs
beefs
вчера в 15:55
Это правильно, так держать...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 15:43, ред.
Чтоб не обидеться... ну а что? Спартак - 1ый канал, Зенит - Матч ТВ, Динамо только полицаи смотрят... Истина где-то рядом)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:40
Ну хоть чтото в Спартаке положительное!
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