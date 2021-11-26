Экс-форвард женского «Лидса» собирает средства для лечения склероза

Недавно стало известно о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась бывший игрок «Лидс Юнайтед» Стейси Дэниел.
Блестящий финишер, Стейси была частью «Лидса», который был переведен в национальный дивизион женской Английской Премьер-Лиги в 2001 году.
В 2018 году Стейси был диагностирован рецидивирующий ремиттирующий рассеянный склероз (RRMS), хроническое прогрессирующее неврологическое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему. К сожалению, с тех пор болезнь прогрессирует, и теперь она сталкивается с реальной возможностью жизни в инвалидном кресле и полной потерей независимости.
Бывший менеджер «Лидс Юнайтед» Марк Ходжсон, делясь новостями и призывая людей помочь собрать средства для лечения, которое изменит ее жизнь, сказал про мужество футболистки:
Я знаю, что Стейси будет неудобно в своем решении обратиться за помощью, она будет смущена. Я думаю, что это самый смелый поступок, который она когда-либо могла совершить. Мне так грустно думать о девушке, которая, как я видел, терроризировала оборону”Арсенала "в футболке «Лидса», изо всех сил пытается жить нормальной жизнью.