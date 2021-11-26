Экс-форвард женского «Лидса» собирает средства для лечения склероза

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вчера, 19:08

Недавно стало известно о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась бывший игрок «Лидс Юнайтед» Стейси Дэниел.

Блестящий финишер, Стейси была частью «Лидса», который был переведен в национальный дивизион женской Английской Премьер-Лиги в 2001 году.

В 2018 году Стейси был диагностирован рецидивирующий ремиттирующий рассеянный склероз (RRMS), хроническое прогрессирующее неврологическое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему. К сожалению, с тех пор болезнь прогрессирует, и теперь она сталкивается с реальной возможностью жизни в инвалидном кресле и полной потерей независимости.

Бывший менеджер «Лидс Юнайтед» Марк Ходжсон, делясь новостями и призывая людей помочь собрать средства для лечения, которое изменит ее жизнь, сказал про мужество футболистки: