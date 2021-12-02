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«Динамо» открывает новое направление – женский футбол

вчера, 12:44

Московское «Динамо» в рамках стратегии развития клуба открывает новое направление в своём футбольном сообществе – женский футбол. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Внутри академии «Динамо» будет выстроена многоуровневая вертикаль профессиональной подготовки футболисток – от нескольких команд разных возрастов и молодёжной команды до основной женской команды, которая станет неотъемлемой частью футбольного клуба «Динамо» Москва.

Для «Динамо» создание структуры женского футбола — это не просто следование глобальному тренду, но, в первую очередь, полноценное спортивное направление, которое, как мы надеемся, будет дарить нашим болельщикам и новые звёздные имена воспитанниц, и новые яркие результаты.

В ближайшее время футбольный клуб объявит о наборе девушек в академию «Динамо» и молодёжную команду в Москве. В перспективе планируется задействовать все 4 филиала академии «Динамо» и более 20 футбольных школ, открытых за последний год на всей территории России.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:12
А че бы и нет, денег у банка и общества Д полно. Можно женскую. Потом еще команду трансформеров собрать:)
E5 E5
E5 E5
вчера в 14:40
упс... а я то думал что они в мужской пытаются играть...
а тут вот оно что......
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:21
Ну и правильно,давно пора!
Алексей Филин
Алексей Филин ответ beefs (раскрыть)
вчера в 13:08
Набирают обороты.
beefs
beefs
вчера в 12:52
что то динамовцы подотстали...
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