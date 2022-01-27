Сёмин: «Не отпускать Миранчука из „Аталанты“ — правильное решение»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал решение «Аталанты» не отпускать полузащитника из клуба в январе.

Правильное решение. В «Дженоа» нет никакого смысла уходить, команда номер один на вылет. Не думаю, что Алексей найдёт там какие-то позитивные моменты. Очень важный фактор, что ему поверил тренер в «Аталанте, он был против того, чтобы Миранчук уходил. Пусть выздоравливает и готовится к матчам чемпионата и национальной сборной.