Сёмин: «Не отпускать Миранчука из „Аталанты“ — правильное решение»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение «Аталанты» не отпускать полузащитника Алексея Миранчука из клуба в январе.
Правильное решение. В «Дженоа» нет никакого смысла уходить, команда номер один на вылет. Не думаю, что Алексей найдёт там какие-то позитивные моменты. Очень важный фактор, что ему поверил тренер в «Аталанте, он был против того, чтобы Миранчук уходил. Пусть выздоравливает и готовится к матчам чемпионата и национальной сборной.
Удивляют люди, которые пишут, что теперь можно закрепиться в составе. пипец, да ему валить, бежать оттуда надо было, а она остается. еще полгода просто так в запасе просидит, выходя по 15 минут иногда.
пока травма, потом Малиновский решит вопросы с вакциной, потом вернутся травмированные, потом уже и Иличич вернется и все.
Удивляют люди, которые пишут, что теперь можно закрепиться в составе. пипец, да ему валить, бежать оттуда надо было, а она остается. еще полгода просто так в запасе просидит, выходя по 15 минут иногда.
пока травма, потом Малиновский решит вопросы с вакциной, потом вернутся травмированные, потом уже и Иличич вернется и все.