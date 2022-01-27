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Сёмин: «Не отпускать Миранчука из „Аталанты“ — правильное решение»

вчера, 19:20

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение «Аталанты» не отпускать полузащитника Алексея Миранчука из клуба в январе.

Правильное решение. В «Дженоа» нет никакого смысла уходить, команда номер один на вылет. Не думаю, что Алексей найдёт там какие-то позитивные моменты. Очень важный фактор, что ему поверил тренер в «Аталанте, он был против того, чтобы Миранчук уходил. Пусть выздоравливает и готовится к матчам чемпионата и национальной сборной.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 22:21
"Очень важный фактор, что ему поверил тренер в «Аталанте, он был против того, чтобы Миранчук уходил." - что???? потому что в случае ковида не кем будет заткнуть дыру, но вряд ли у Гасперини уже что-то изменится в отношении значимости Миранчука для команды, тем более еще Бога купили. Он его явно видит в составе, с таким набором игроков еще одного лавочника он бы не брал
kust07
kust07
вчера в 21:53
С одной стороны хорошо,с другой стороны плохо.. Миранчуку нужна игровая практика.Поживем увидим, успехов ему.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:16
Тренер сказал совершенно определенно, что Миранчук нужен для глубины состава. В составе есть игроки на его позиции сильнее однозначно, например Малиновский. А тренер не враг себе. Так, что Леша в обойме. но не в старте.
протон
протон
вчера в 20:44
Только теперь будет "Аталанта" Бога Миранчука - называться команда из Бергамо.

Удивляют люди, которые пишут, что теперь можно закрепиться в составе. пипец, да ему валить, бежать оттуда надо было, а она остается. еще полгода просто так в запасе просидит, выходя по 15 минут иногда.
пока травма, потом Малиновский решит вопросы с вакциной, потом вернутся травмированные, потом уже и Иличич вернется и все.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:53
По сути для Алексея второй шанс закрепиться в основной обойме. Надо очень постараться себя показать, третьего шанса может и не быть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:37
Правильно делает что остаётся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:20
Миранчук себя ещё покажет
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