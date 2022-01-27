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Глушаков: «После травмы желания сыграть за сборную только прибавилось»

сегодня, 11:16

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что очень хочет поехать на чемпионат мира-2022 в составе сборной России.

Как на мне отразились травмы? Они неизбежны. Восстанавливаться от повреждений любому тяжелее, чем играть. Вне зависимости от возраста. Мне было так же сложно, как и в двадцать лет.

В это время рвешься в бой, а надо психологически остановить себя. Подождать, восстановиться, не торопиться.

В прошлый раз приехал в сборную и не сыграл из-за повреждения. Это было печально, но желания сыграть за сборную только прибавилось. Никогда не скрывал свою мотивацию. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на чемпионат мира.

Не исключаю, что могу сыграть и за какой-то другой клуб — кто его знает, как сложится жизнь? Не буду зарекаться.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 15:06
Сборная калек)) Денис точно каши не испортит.
v2f22x95buyx
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сегодня в 13:40
На ЧМ еще надо попасть.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:22
Денис и в сборной каши не испортит. Удачи.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:57
Желание - это похвально, а хватит ли возможностей?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:52
Можно дать ему шанс, когда то играл полезно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:39
И так хватает таких деятелей
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:25
Чем больше травм тем больше желание.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:20
Ждём в составе
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