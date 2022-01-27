Глушаков: «После травмы желания сыграть за сборную только прибавилось»

Полузащитник «Химок» заявил, что очень хочет поехать на чемпионат мира-2022 в составе сборной России.

Как на мне отразились травмы? Они неизбежны. Восстанавливаться от повреждений любому тяжелее, чем играть. Вне зависимости от возраста. Мне было так же сложно, как и в двадцать лет.

В это время рвешься в бой, а надо психологически остановить себя. Подождать, восстановиться, не торопиться.

В прошлый раз приехал в сборную и не сыграл из-за повреждения. Это было печально, но желания сыграть за сборную только прибавилось. Никогда не скрывал свою мотивацию. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на чемпионат мира.

Не исключаю, что могу сыграть и за какой-то другой клуб — кто его знает, как сложится жизнь? Не буду зарекаться.