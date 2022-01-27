Адамов: «Отклонил все предложения, узнав об интересе „Зенита“»

Защитник прокомментировал свой переход в «Зенит».

Эмоции положительные. «Зенит» — большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны.

Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу все получится.

Как узнал о предложении «Зенита»? 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о «Зените». Попросил президента вести переговоры именно с «сине-бело-голубыми».

Выбрал ли уже игровой номер? Еще нет. Хотел 95-й, но он занят. Посмотрим.