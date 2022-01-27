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Адамов: «Отклонил все предложения, узнав об интересе „Зенита“»

вчера, 18:13

Защитник Арсен Адамов прокомментировал свой переход в «Зенит».

Эмоции положительные. «Зенит» — большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны.

Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу все получится.

Как узнал о предложении «Зенита»? 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о «Зените». Попросил президента вести переговоры именно с «сине-бело-голубыми».

Выбрал ли уже игровой номер? Еще нет. Хотел 95-й, но он занят. Посмотрим.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:23
Такое мы уже слышали и раньше от других игроков - какие старые слова, а как кружится голова...
kust07
kust07
вчера в 20:24
Бабки решают все
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:18
Локомотив узнав сколько просят за Адамова, перестал выходить на связь!
Естественно когда узнали об интересе Зенита, сразу поняли, что его запросы могут потянуть только они, с остальными смысла нет общаться.
В плане зарплаты и командных достижении правильный выбор, а вот как с футболом будет?
Удачи Адамову в фк Сочи!

P.S. Я не перепутал клубы, просто скорее всего скоро он там окажется.
makkie
makkie
вчера в 18:39
Как узнал о зарплате в Зените, сразу отклонил копеечные предложения от других клубов ))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:16
Посмотрим что со скамьи потом запоешь
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