Адамов: «Отклонил все предложения, узнав об интересе „Зенита“»

Защитник Арсен Адамов прокомментировал свой переход в «Зенит».
Эмоции положительные. «Зенит» — большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны.
Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу все получится.
Как узнал о предложении «Зенита»? 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о «Зените». Попросил президента вести переговоры именно с «сине-бело-голубыми».
Выбрал ли уже игровой номер? Еще нет. Хотел 95-й, но он занят. Посмотрим.
Естественно когда узнали об интересе Зенита, сразу поняли, что его запросы могут потянуть только они, с остальными смысла нет общаться.
В плане зарплаты и командных достижении правильный выбор, а вот как с футболом будет?
Удачи Адамову в фк Сочи!
P.S. Я не перепутал клубы, просто скорее всего скоро он там окажется.
Естественно когда узнали об интересе Зенита, сразу поняли, что его запросы могут потянуть только они, с остальными смысла нет общаться.
В плане зарплаты и командных достижении правильный выбор, а вот как с футболом будет?
Удачи Адамову в фк Сочи!
P.S. Я не перепутал клубы, просто скорее всего скоро он там окажется.