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Хуниор Алонсо: «Я перешёл в „Краснодар“, чтобы выиграть РПЛ»

вчера, 17:14

Новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал об ожиданиях от игры в чемпионате России.

Хочется ли добавить к своим наградам титул чемпиона РПЛ? Конечно. Я общался на эту тему с агентом и другими людьми. Я перебрался на другой конец Земли, из Парагвая в Россию, это огромное расстояние. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул. Да, клуб еще молод, еще многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул – это то, к чему я стремлюсь.

Что я знаю о чемпионате России? Знаю, что Премьер-Лига – требовательный к «физике» чемпионат, где нужно много бегать. Но физически я готов очень хорошо, чемпионат Бразилии завершил в отличной форме. Сейчас усиленно работаю на сборах, чтобы быть в оптимальном состоянии к началу сезона. Осталось двенадцать матчей, необходимо провести их качественно и набрать максимум очков.

Какие ставлю задачи на ближайшие месяцы? Прежде всего нужно адаптироваться к новой команде, незнакомому городу и другому чемпионату. Ну и выкладываться по максимуму! Нужно как можно лучше возобновить сезон и потом как можно лучше его закончить.

Ранее агент Хуниора Алонсо объяснил, почему игрок решил перейти в «Краснодар».

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Все комментарии
Главный судья
Главный судья
вчера в 20:31
Норм желания у Алонсо на след сезон все вполне реально...ну а у кого бомбит...закусывайте)))
ДСА
ДСА
вчера в 18:27
В Зенит надо переходить для этого.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:54
Мечта с детства любого Алонсо выиграть РПЛ!
shur
shur
вчера в 17:49
Что я знаю о чемпионате России? Знаю, что Премьер-Лига – требовательный к «физике» чемпионат, где нужно много бегать. Приятель, тебе АПЛ приснилась,
здесь всё больше пешком!!!
Cat01
Cat01
вчера в 17:48
Задача составлена?
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 17:38
    69mm3rh3bvuc
    69mm3rh3bvuc
    вчера в 17:34
    Вряд ли это реально
    makkie
    makkie
    вчера в 17:31
    Долго придётся парню ждать ))
    Для Краснодара и третье место - верх ожиданий.
    5ne74vnt63p8
    5ne74vnt63p8
    вчера в 17:21
    Закусывать тебе надо!
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