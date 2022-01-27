Хуниор Алонсо: «Я перешёл в „Краснодар“, чтобы выиграть РПЛ»

Новичок «Краснодара» рассказал об ожиданиях от игры в чемпионате России.

Хочется ли добавить к своим наградам титул чемпиона РПЛ ? Конечно. Я общался на эту тему с агентом и другими людьми. Я перебрался на другой конец Земли, из Парагвая в Россию, это огромное расстояние. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул. Да, клуб еще молод, еще многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул – это то, к чему я стремлюсь.

Что я знаю о чемпионате России? Знаю, что Премьер-Лига – требовательный к «физике» чемпионат, где нужно много бегать. Но физически я готов очень хорошо, чемпионат Бразилии завершил в отличной форме. Сейчас усиленно работаю на сборах, чтобы быть в оптимальном состоянии к началу сезона. Осталось двенадцать матчей, необходимо провести их качественно и набрать максимум очков.

Какие ставлю задачи на ближайшие месяцы? Прежде всего нужно адаптироваться к новой команде, незнакомому городу и другому чемпионату. Ну и выкладываться по максимуму! Нужно как можно лучше возобновить сезон и потом как можно лучше его закончить.