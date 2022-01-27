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Парфёнов: «Фомин сильнее, чем ван де Бек»

вчера, 17:42

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику Даниилу Фомину со стороны «Кристал Пэлас».

Если есть возможность поиграть в АПЛ, то её надо использовать. Только время покажет, подходят ли его футбольные качества английскому чемпионату. Фомин прибавил в этом сезоне во многих компонентах, но это произошло из-за хорошего выступления «Динамо».

Сильнее ли Фомин, чем Донни ван де Бек, которого хочет подписать «Кристал Пэлас»? Даниил наш футболист, поэтому будем думать, что он сильнее ван де Бека.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:54
В паре с Чаловым они разорвут АПЛ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:55
Парфёнов квалифицированнее Особенного.Но это не точно...
beefs
beefs
вчера в 17:44
посмотрим чем эта бодяга закончится...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:43
Да нет.
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