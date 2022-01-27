Парфёнов: «Фомин сильнее, чем ван де Бек»

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику со стороны «Кристал Пэлас».

Если есть возможность поиграть в АПЛ , то её надо использовать. Только время покажет, подходят ли его футбольные качества английскому чемпионату. Фомин прибавил в этом сезоне во многих компонентах, но это произошло из-за хорошего выступления «Динамо».

Сильнее ли Фомин, чем Донни ван де Бек, которого хочет подписать «Кристал Пэлас»? Даниил наш футболист, поэтому будем думать, что он сильнее ван де Бека.