Масалитин: «Если Чалов хочет играть, ему нужно уходить в аренду»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о вариантах продолжения карьеры для нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.
Если Чалов хочет играть, ему нужно уходить в аренду. Уже на протяжении долгого времени он никак не может набрать форму и не приводит себя в то состояние, которое позволяло ему быть лучшим бомбардиром всего чемпионата. Естественно, Чалову нужно сменить обстановку, чтобы появилась мотивация. Учитывая то, как ЦСКА будет играть сейчас, Феде здесь вообще придется очень сложно. Из всех нападающих, которые сейчас крутятся вокруг армейского клуба, я бы взял Николая Комличенко. Он подходит под нынешнюю систему ЦСКА и принес бы команде пользу. В идеале, конечно, лучше раскрыть молодого Яковлева до нужного уровня.
Чалову однозначно нужно уходить за практикой. В нем должны быть заинтересованы, ему необходимо сейчас играть. Важно, чтобы стиль команды подходил его игре. Если он попадет в команду с таким же стилем, как ЦСКА, то какой тогда толк? Смысл менять шило на мыло? Уходить нужно точно. С каждым годом будет все только хуже.
По данным СМИ, Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
" В нём должны быть заинтересованы... Важно, чтобы стиль команды подходил его игре". Учитывая, как Фёдор играет (точнее, не играет) сейчас, никакой уважающий себя клуб не пригласит его в свои ряды. Разве что от безысходности, за неимением лучшего нападающего. По поводу стиля команды. Какой же это должен быть стиль, чтобы он соответствовал бездарной игре Чалова, которую он показывает в настоящее время ! Одни противоречия, причём неустранимые, в словах Масалитина. Последнее. Почему никто из корреспондентов не спросил Федю: "Что с тобой случилось, что болельщики и специалисты в ближайшее время могут позабыть о тебе как футболисте". И будут с иронией вспоминать, что был когда-то имярек, который подавал большие надежды и даже играл за сборную. Был да сплыл.
" В нём должны быть заинтересованы... Важно, чтобы стиль команды подходил его игре". Учитывая, как Фёдор играет (точнее, не играет) сейчас, никакой уважающий себя клуб не пригласит его в свои ряды. Разве что от безысходности, за неимением лучшего нападающего. По поводу стиля команды. Какой же это должен быть стиль, чтобы он соответствовал бездарной игре Чалова, которую он показывает в настоящее время ! Одни противоречия, причём неустранимые, в словах Масалитина. Последнее. Почему никто из корреспондентов не спросил Федю: "Что с тобой случилось, что болельщики и специалисты в ближайшее время могут позабыть о тебе как футболисте". И будут с иронией вспоминать, что был когда-то имярек, который подавал большие надежды и даже играл за сборную. Был да сплыл.