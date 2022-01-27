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Масалитин: «Если Чалов хочет играть, ему нужно уходить в аренду»

вчера, 18:45

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о вариантах продолжения карьеры для нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

Если Чалов хочет играть, ему нужно уходить в аренду. Уже на протяжении долгого времени он никак не может набрать форму и не приводит себя в то состояние, которое позволяло ему быть лучшим бомбардиром всего чемпионата. Естественно, Чалову нужно сменить обстановку, чтобы появилась мотивация. Учитывая то, как ЦСКА будет играть сейчас, Феде здесь вообще придется очень сложно. Из всех нападающих, которые сейчас крутятся вокруг армейского клуба, я бы взял Николая Комличенко. Он подходит под нынешнюю систему ЦСКА и принес бы команде пользу. В идеале, конечно, лучше раскрыть молодого Яковлева до нужного уровня.

Чалову однозначно нужно уходить за практикой. В нем должны быть заинтересованы, ему необходимо сейчас играть. Важно, чтобы стиль команды подходил его игре. Если он попадет в команду с таким же стилем, как ЦСКА, то какой тогда толк? Смысл менять шило на мыло? Уходить нужно точно. С каждым годом будет все только хуже.

По данным СМИ, Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:26
срочно уходить, если ещё не поздно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:25, ред.
"Чалову нужно сменить обстановку, чтобы появилась мотивация". Оказывается, играть за один из ведущих клубов страны, ЦСКА, не является мотивацией для Чалова ! Наверное, он ждёт приглашения из более "продвинутого" клуба, чтобы мотивация появилась. Глупость из уст г-на Масалитина.
" В нём должны быть заинтересованы... Важно, чтобы стиль команды подходил его игре". Учитывая, как Фёдор играет (точнее, не играет) сейчас, никакой уважающий себя клуб не пригласит его в свои ряды. Разве что от безысходности, за неимением лучшего нападающего. По поводу стиля команды. Какой же это должен быть стиль, чтобы он соответствовал бездарной игре Чалова, которую он показывает в настоящее время ! Одни противоречия, причём неустранимые, в словах Масалитина. Последнее. Почему никто из корреспондентов не спросил Федю: "Что с тобой случилось, что болельщики и специалисты в ближайшее время могут позабыть о тебе как футболисте". И будут с иронией вспоминать, что был когда-то имярек, который подавал большие надежды и даже играл за сборную. Был да сплыл.
ДСА
ДСА
вчера в 19:28
Оказался очень переоцененным перспективным игроком.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:15, ред.
Походу уйдёт Федя во французский Брест, вроде наклёвывается такой вариант.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:01
Чалову надо уходить, Яковлеву давать больше игрового времени, парень с потенциалом.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:53
Ну да,только Комличенко,"доказавшему свою состоятельность" ЦСКА и не хватало.А что делать с Чаловым,и что с ним творится-не знает никто.Судя по всему,улыбчивый,симпатичный ,состоятельный молодой человек полностью удовлетворён тем,как складывается его угасающая карьера.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:51
Чалова пора сбагрить, а с Комличенко - неудачная шутка.
Cat01
Cat01
вчера в 18:51
Уходить не куда????
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:46
Чалову надо уходить в команду своего уровня, в ФНЛ!
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