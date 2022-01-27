Масалитин: «Если Чалов хочет играть, ему нужно уходить в аренду»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о вариантах продолжения карьеры для нападающего «армейцев» .

Если Чалов хочет играть, ему нужно уходить в аренду. Уже на протяжении долгого времени он никак не может набрать форму и не приводит себя в то состояние, которое позволяло ему быть лучшим бомбардиром всего чемпионата. Естественно, Чалову нужно сменить обстановку, чтобы появилась мотивация. Учитывая то, как ЦСКА будет играть сейчас, Феде здесь вообще придется очень сложно. Из всех нападающих, которые сейчас крутятся вокруг армейского клуба, я бы взял Николая Комличенко. Он подходит под нынешнюю систему ЦСКА и принес бы команде пользу. В идеале, конечно, лучше раскрыть молодого Яковлева до нужного уровня.