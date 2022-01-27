Магнуссон: «ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это не обсуждается»

Защитник ЦСКА рассказал о целях команды на остаток сезона-2021/2022.

Мы хотим быть как можно выше. Всегда стараемся сражаться за титул, к сожалению, периодически нас преследуют травмы. Я не буду вам говорить, что мы постараемся взять первое место. Поскольку это тот самый случай, когда лучше не говорить, а сделать.