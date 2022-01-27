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Магнуссон: «ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это не обсуждается»

сегодня, 14:55

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал о целях команды на остаток сезона-2021/2022.

Мы хотим быть как можно выше. Всегда стараемся сражаться за титул, к сожалению, периодически нас преследуют травмы. Я не буду вам говорить, что мы постараемся взять первое место. Поскольку это тот самый случай, когда лучше не говорить, а сделать.

Все мы сошлись во мнении, что прошлый сезон не был нашим. Команда очень постарается исправиться в этом сезоне. ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это даже не обсуждается.

В конце прошлого года Магнуссон возобновил тренировки в общей группе ЦСКА после тяжелой травмы.

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Все комментарии
nsr3kxnd4yrs
nsr3kxnd4yrs
сегодня в 16:57
Главное не победа, а участие.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 16:53
Вероятнее всего ЦСКА выше третьего места не поднимется, но и ниже четвёртого не опустится. Таковы объективные реалии.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:51
Должен!)) А если не получится, как долги отдавать? Может правильнее - обязан?
beefs
beefs
сегодня в 16:47
вашими б устами да мед пить...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:39
Давайте парни, готовьтесь к решению проблем.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:18
хорошее заявление.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:58
Должен, еще не значит, что могут.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:47
Все верно!!!!!!
drug01
drug01
сегодня в 15:39
Должны не то слово
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:21
Как играет "ЦСКА" в еврокубках отлично помнится за последних два их захода, так что пускай не только играет - но и побеждает оппонентов, хотя бы иногда.
протон
протон
сегодня в 14:57
С такой трансферной политикой и игрой вы должны бороться за Лигу Конференций. Без токсичности, но ЦСКА сейчас объективно слабее самого себя 5-тилетней давности. 4 место - это уже прыжок выше головы.
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