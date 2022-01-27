Магнуссон: «ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это не обсуждается»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал о целях команды на остаток сезона-2021/2022.
Мы хотим быть как можно выше. Всегда стараемся сражаться за титул, к сожалению, периодически нас преследуют травмы. Я не буду вам говорить, что мы постараемся взять первое место. Поскольку это тот самый случай, когда лучше не говорить, а сделать.
Все мы сошлись во мнении, что прошлый сезон не был нашим. Команда очень постарается исправиться в этом сезоне. ЦСКА всегда должен играть в еврокубках, это даже не обсуждается.
В конце прошлого года Магнуссон возобновил тренировки в общей группе ЦСКА после тяжелой травмы.